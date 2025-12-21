健康網》小鳥粉千萬別直接吞！ 藥師示警3風險

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，小鳥粉有類似臭雞蛋的特殊硫味，直接倒入口中可能造成喉嚨刺激、噁心，甚至咳嗽；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕小鳥粉最近出了葡萄新口味而引起討論，也有很多人疑惑到底怎麼吃才正確。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，小鳥粉（NAC，N-acetylcysteine）最主要的用途是化痰，建議正確服用方式應泡水稀釋，避免直接倒入口中造成刺激性不適，也能降低嗆咳與誤吸風險，並且有助吸收。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，Acetylcysteine因為外包裝上印有一隻可愛的小鳥，大家常用「小鳥粉」來稱呼它。其實它的正式名稱是NAC（N-acetylcysteine），Acetylcysteine則是它的學名。小鳥粉除了化痰主要作用外，它還是普拿疼中毒的解毒劑，有時也會拿來預防顯影劑引起的腎功能損傷。

洪正憲表示，在藥局常被病人詢問：「Acetylcysteine化痰粉，可以直接吃嗎？」對此，他提出建議「應泡水服用」，原因包括以下3點：

●溶於水中，方便吸收：Acetylcysteine是水溶性粉末，先與水混合，藥物分子才能均勻分散。

●避免刺激性不適：小鳥粉有類似臭雞蛋的特殊硫味，直接倒入口中可能造成喉嚨刺激、噁心，甚至咳嗽反射動作，泡水稀釋則可減輕這些不適。此外，曾有病人表示，直接吃後喉嚨乾癢不舒服。

●降低嗆咳與誤吸風險：小鳥粉的粉末顆粒若直接吸入氣道，可能引起劇烈咳嗽或被嗆到，嚴重甚至可能誘發氣喘，必須非常注意。

洪正憲強調，雖然小鳥粉屬於相對安全的藥物，但正確使用很重要。醒先泡水再服用，避免因為直接吞下粉末而造成喉嚨不適或嗆咳。此外，劑量也要依照醫師處方，切勿自行加量，過量可能帶來風險。並記得隨時和醫師或藥師討論，讓藥物發揮最佳效果又能安心使用。

