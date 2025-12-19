壯年男2度腦傷高空墜落成植物人 7次手術、經顱磁刺激助他自理

奇美醫院跨領域團隊協助2度腦部重傷的李先生，從一度植物人的狀態，一步步找回生活自理能力，家屬到院表達感謝。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕42歲的李先生，24年前曾因車禍重度腦傷，經手術救回，2月又因高空電纜佈線作業時不慎墜落，頭部再度重傷，陷入重度昏迷，昏迷指數6，呈現對外界刺激毫無反應的植物人狀態，歷經7次手術及非侵入式「經顱磁刺激」治療，3週後脫險，在長達9個月的住院與跨團隊治療後，目前已可經由旁人協助，自行進食、短距離行走，也能以簡單句子溝通，現在也開始練習爬樓梯。

奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑表示，李先生因腦部曾受過重傷，腦部保護比一般人差，導致2度受傷更嚴重，送醫時電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重外傷。經神經外科主治醫師鄭鴻翔緊急執行雙側開顱手術清除血塊，術後採用藥物控制腦壓並啟動低溫療法，以降低腦部發炎與代謝負擔，雖然病情逐漸穩定，但一度處於植物人狀態，評估後安排重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸及積極復健，在7次手術及長達9個月的跨團隊治療後，逐步找回生活自理能力。

請繼續往下閱讀...

42歲男子2度腦部重傷，一度呈現植物人狀態，經過7次手術及9個月的治療，目前已可自行進食，練習爬樓梯中。（記者劉婉君攝）

洪翊傑表示，重複性經顱磁刺激的原理就像是「幫大腦的線路重新通電」，利用線圈產生快速交替磁場的交流，穿過頭骨，直接刺激大腦皮質神經元來調節神經活動，根據文獻探討，不僅有助於改善憂鬱症、中樞疼痛等，對於腦傷後常見的運動功能（如肢體活動和靈活性）、語言功能（如失語症）、吞嚥功能，以及情緒低落、腦霧等認知問題，皆展現出治療價值，但必須經專科醫師謹慎評估才能決定是否可施行，若病人體內有金屬植入物，如心律調節器、人工電子耳、腦部手術植入物等，或無法接受核磁共振（MRI）檢查者，或3個月內曾發生癲癇、有其他腦部創傷史的病人，可能不適合此種治療。

洪翊傑醫師說，重複性經顱磁刺激的原理，就像「幫大腦的線路重新通電」。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法