自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

壯年男2度腦傷高空墜落成植物人 7次手術、經顱磁刺激助他自理

2025/12/19 12:31

奇美醫院跨領域團隊協助2度腦部重傷的李先生，從一度植物人的狀態，一步步找回生活自理能力，家屬到院表達感謝。（記者劉婉君攝）

奇美醫院跨領域團隊協助2度腦部重傷的李先生，從一度植物人的狀態，一步步找回生活自理能力，家屬到院表達感謝。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕42歲的李先生，24年前曾因車禍重度腦傷，經手術救回，2月又因高空電纜佈線作業時不慎墜落，頭部再度重傷，陷入重度昏迷，昏迷指數6，呈現對外界刺激毫無反應的植物人狀態，歷經7次手術及非侵入式「經顱磁刺激」治療，3週後脫險，在長達9個月的住院與跨團隊治療後，目前已可經由旁人協助，自行進食、短距離行走，也能以簡單句子溝通，現在也開始練習爬樓梯。

奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑表示，李先生因腦部曾受過重傷，腦部保護比一般人差，導致2度受傷更嚴重，送醫時電腦斷層顯示右側硬腦膜外出血合併頭骨碎裂、左側腦出血與硬腦膜下出血，並伴隨脊椎與多根肋骨骨折、氣血胸等嚴重外傷。經神經外科主治醫師鄭鴻翔緊急執行雙側開顱手術清除血塊，術後採用藥物控制腦壓並啟動低溫療法，以降低腦部發炎與代謝負擔，雖然病情逐漸穩定，但一度處於植物人狀態，評估後安排重複性經顱磁刺激（rTMS）、高壓氧治療、中醫針灸及積極復健，在7次手術及長達9個月的跨團隊治療後，逐步找回生活自理能力。

42歲男子2度腦部重傷，一度呈現植物人狀態，經過7次手術及9個月的治療，目前已可自行進食，練習爬樓梯中。（記者劉婉君攝）

42歲男子2度腦部重傷，一度呈現植物人狀態，經過7次手術及9個月的治療，目前已可自行進食，練習爬樓梯中。（記者劉婉君攝）

洪翊傑表示，重複性經顱磁刺激的原理就像是「幫大腦的線路重新通電」，利用線圈產生快速交替磁場的交流，穿過頭骨，直接刺激大腦皮質神經元來調節神經活動，根據文獻探討，不僅有助於改善憂鬱症、中樞疼痛等，對於腦傷後常見的運動功能（如肢體活動和靈活性）、語言功能（如失語症）、吞嚥功能，以及情緒低落、腦霧等認知問題，皆展現出治療價值，但必須經專科醫師謹慎評估才能決定是否可施行，若病人體內有金屬植入物，如心律調節器、人工電子耳、腦部手術植入物等，或無法接受核磁共振（MRI）檢查者，或3個月內曾發生癲癇、有其他腦部創傷史的病人，可能不適合此種治療。

洪翊傑醫師說，重複性經顱磁刺激的原理，就像「幫大腦的線路重新通電」。（記者劉婉君攝）

洪翊傑醫師說，重複性經顱磁刺激的原理，就像「幫大腦的線路重新通電」。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中