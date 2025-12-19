自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

冬至進補別亂吃！5原則吃得暖又健康

2025/12/19 11:25

12月21日就是冬至，國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則，搭配全穀雜糧、蔬果、乳品與堅果種子類，才能真正「補」足營養。（資料照，記者邱芷柔攝）

12月21日就是冬至，國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則，搭配全穀雜糧、蔬果、乳品與堅果種子類，才能真正「補」足營養。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕12月21日就是冬至，不少民眾習慣以麻油雞、薑母鴨等料理進補暖身，但這類餐點往往隱藏高油、高鹽、高熱量風險。國民健康署今（19日）提醒，進補不等於大吃大喝，應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則，搭配全穀雜糧、蔬果、乳品與堅果種子類，才能真正「補」足營養、健康過冬。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，成人每日食鹽攝取量不宜超過6公克，但國民營養健康調查顯示，超過6成成人鈉攝取過量，蔬菜與水果攝取不足者更分別接近8成與9成。提醒國人，進補應減少高油高鹽食物，依循「我的餐盤」六口訣，確保全穀與蔬果攝取充足，才能補出健康與活力。

國健署整理健康進補5大原則，提醒民眾從湯頭到食材都要聰明選擇：

●油脂適量：民眾進補時常食用的麻油富含不飽和脂酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康及具抗氧化等作用，且適量加入麻油有助增添料理香氣與風味；但是麻油仍屬於油脂類，建議民眾留意整體油量控制，避免攝取過量油脂。

●天然調味：湯頭以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮出鮮甜味，減少使用高湯塊或鹽巴，不僅降低鈉含量也降低身體負擔。

●原型優先：盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料或配料，多選用天然原型食材。

●聰明搭配：冬至進補的鍋物裡，常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等全穀及未精製雜糧類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量；建議民眾可將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。

●補足蔬果：確保當季蔬菜（如大白菜、菇類、各式葉菜）的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實健康均衡飲食。

開業診所中醫師賴俊宏也提醒，冬至是一年中白晝最短、寒氣最盛的節氣，臨床上心絞痛與心肌梗塞在冬季的發病率明顯升高，中醫將心絞痛稱為「胸痺」、「真心痛」，多與心陽不足、血脈運行不暢有關，若再攝取過多油膩食物、精緻澱粉或高糖飲食，容易加重血管負擔，增加發病風險。

賴俊宏建議，冬季飲食應掌握低脂、低鈉、高纖原則，多攝取胡蘿蔔、番茄、甘薯、芹菜、黑木耳、香菇等蔬果與菇類，有助降低膽固醇、保護心血管健康，並避免油炸物、甜點、含糖飲料、動物內臟與精緻澱粉。至於冬至應景的湯圓，則「淺嚐即可」，可選擇無餡湯圓、減糖烹煮，在與家人團聚的同時，也能兼顧健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中