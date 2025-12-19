冬至進補別亂吃！5原則吃得暖又健康

12月21日就是冬至，國民健康署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則，搭配全穀雜糧、蔬果、乳品與堅果種子類，才能真正「補」足營養。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕12月21日就是冬至，不少民眾習慣以麻油雞、薑母鴨等料理進補暖身，但這類餐點往往隱藏高油、高鹽、高熱量風險。國民健康署今（19日）提醒，進補不等於大吃大喝，應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則，搭配全穀雜糧、蔬果、乳品與堅果種子類，才能真正「補」足營養、健康過冬。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，成人每日食鹽攝取量不宜超過6公克，但國民營養健康調查顯示，超過6成成人鈉攝取過量，蔬菜與水果攝取不足者更分別接近8成與9成。提醒國人，進補應減少高油高鹽食物，依循「我的餐盤」六口訣，確保全穀與蔬果攝取充足，才能補出健康與活力。

國健署整理健康進補5大原則，提醒民眾從湯頭到食材都要聰明選擇：

●油脂適量：民眾進補時常食用的麻油富含不飽和脂酸、維生素E等營養素，適量攝取有益心血管健康及具抗氧化等作用，且適量加入麻油有助增添料理香氣與風味；但是麻油仍屬於油脂類，建議民眾留意整體油量控制，避免攝取過量油脂。

●天然調味：湯頭以天然中藥材、薑片或大量蔬菜熬煮出鮮甜味，減少使用高湯塊或鹽巴，不僅降低鈉含量也降低身體負擔。

●原型優先：盡量避免高鹽、高糖、高油的丸餃類、甜不辣、油條等加工火鍋料或配料，多選用天然原型食材。

●聰明搭配：冬至進補的鍋物裡，常加入南瓜、芋頭、蓮藕、山藥等全穀及未精製雜糧類，若再搭配米飯、麵線等主食，整體攝取容易超量；建議民眾可將鍋物中的根莖類視為部分主食來源，適量取用。

●補足蔬果：確保當季蔬菜（如大白菜、菇類、各式葉菜）的份量充足，並在飯後補充拳頭大的當季水果，攝取維生素C與植化素，落實健康均衡飲食。

開業診所中醫師賴俊宏也提醒，冬至是一年中白晝最短、寒氣最盛的節氣，臨床上心絞痛與心肌梗塞在冬季的發病率明顯升高，中醫將心絞痛稱為「胸痺」、「真心痛」，多與心陽不足、血脈運行不暢有關，若再攝取過多油膩食物、精緻澱粉或高糖飲食，容易加重血管負擔，增加發病風險。

賴俊宏建議，冬季飲食應掌握低脂、低鈉、高纖原則，多攝取胡蘿蔔、番茄、甘薯、芹菜、黑木耳、香菇等蔬果與菇類，有助降低膽固醇、保護心血管健康，並避免油炸物、甜點、含糖飲料、動物內臟與精緻澱粉。至於冬至應景的湯圓，則「淺嚐即可」，可選擇無餡湯圓、減糖烹煮，在與家人團聚的同時，也能兼顧健康。

