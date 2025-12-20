自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》愛吃水果 小心果糖！醫：吃錯毀代謝

2025/12/20 06:28

鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，多攝取整顆水果以減緩果糖影響代謝速度，而非喝市售濃縮果汁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，多攝取整顆水果以減緩果糖影響代謝速度，而非喝市售濃縮果汁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家多認為吃水果有益代謝，不過鄰好西醫診所醫師李思賢提醒，看似健康的濃縮果汁，其中的果糖，正在無形之中摧毀我們的代謝。因此他建議直接攝取水果，其膳食纖維可以減緩果糖的吸收速度，並搭配充足的營養素，讓身體有更充裕的時間來處理。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，多數人的焦點都放在葡萄糖上，認為只要血糖不飆高就安全了。這是一個重大的誤區！

在功能醫學的視角裡，果糖（Fructose）的代謝路徑與葡萄糖有著根本性的差異，也正是這種差異，讓果糖在體內扮演了一個「非燃料、更像信號」的角色，甚至被認為是優化生理的一大障礙。我非常了解很多人喜歡果糖的原因，因為它不會直接在血糖監測儀（CGM）上造成劇烈飆升，但也因為如此，果糖具有極強的欺騙性。

葡萄糖是我們身體所有細胞的首選燃料，它進入血液後，需要胰島素的指揮才能被細胞利用。但果糖卻是個「特例獨行」的分子，它在被吸收後，大部分會繞過血液循環，被肝臟直接抓取和處理。肝臟並沒有將果糖視為即時能量，反而是將其視為一種需要「解毒」的物質，並啟動了儲存機制。這就是問題的起點：肝臟處理過量的果糖時，會直接進行一個叫作「脂肪生成作用」（lipogenesis）的程序，將其大量轉化為三酸甘油脂（Triglycerides）。這些新生成的脂肪，就是導致脂肪肝與血液中高血脂的主要成因。

更為複雜的是，果糖的代謝還會釋放一個關鍵的生化幫兇，尿酸（Uric Acid）。尿酸在這個機制中扮演了一個「一石二鳥」的關鍵角色：它不只是痛風的元兇，更是身體進入「脂肪儲存模式」的信號。

研究顯示，高尿酸會誘發胰島素阻抗，讓全身細胞對胰島素的信號變得遲鈍。這形成一個代謝上的惡性循環：細胞無法有效利用葡萄糖，迫使更多的能量轉向脂肪儲存，進一步強化了果糖促使脂肪生成的效率。果糖透過生成脂肪和升高尿酸，以雙重路徑為身體儲備「過冬」的存糧，對追求減重的人來說，這無疑是一個巨大的阻礙。

「這也是為什麼我常在門診強調，光是避免甜點和糖果是遠遠不夠的。」那些隱藏在看似「健康」的濃縮果汁、冰沙或高果糖玉米糖漿中的果糖，正在無形之中摧毀我們的代謝。身體為了處理果糖而付出的代謝代價，早已悄悄地堆積在肝臟和血管中。我們需要看的，不只是表面的血糖數字，更要深入追蹤這些代謝產物的變化，例如三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇、甚至是尿酸的濃度。

理解果糖的這種獨特的代謝路徑，是優化身體機能的起手式。這不是要我們完全恐懼或拒絕天然食物中的果糖，而是要學會掌握劑量。例如：直接食用完整的水果，因含有豐富的膳食纖維，可以減緩果糖的吸收速度，並搭配充足的營養素，讓身體有更充裕的時間來處理。但若是以濃縮或液態的形式大量攝取，則會讓肝臟瞬間負荷過重。

因此，在日常生活中，我們應將重點放在限制所有的高果糖加工食品與含糖飲料；並透過規律運動，提升細胞對胰島素的敏感度，才是最務實、最能支持身體自癒機制的健康策略。

