自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

冬至團圓吃甜湯圓 營養師：別攝取過多糖分

2025/12/19 10:10

民眾冬至吃甜湯圓宜選擇天然食材等合適湯品。（天晟醫院提供）

民眾冬至吃甜湯圓宜選擇天然食材等合適湯品。（天晟醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕12月21日冬至是象徵團圓與祝福的節日，許多民眾會在當天享用甜湯圓，桃園市中壢區天晟醫院營養師陳惠貽提醒，傳統甜湯圓的糖分偏高，民眾若吃得太多，恐攝取過多糖分，宜選擇天然食材等合適湯品，才能兼顧節慶氛圍與健康。

衛生福利部建議成人每天攝取的添加糖，應低於總熱量的10%，若能控制在5%以下更為理想，陳惠貽說，長期攝取過多糖分，恐增加肥胖、糖尿病、代謝症候群等風險。

民眾若在冬至想享用甜湯圓，陳惠貽建議，可以從3方面注意，第1是選對湯底，使用紅茶、烏龍茶、綠茶等無糖茶飲取代糖水，有助減糖；第2應搭配天然食材如桂圓、紅棗、枸杞等，能提供自然甜味，有溫補效果；第3可使用代糖，如赤藻醣醇的甜度為蔗糖的7成以下，幾乎無熱量且不易造成血糖波動。

天晟醫院營養師陳惠貽提醒民眾冬至吃甜湯圓，要避免攝取過多糖分。（天晟醫院提供）

天晟醫院營養師陳惠貽提醒民眾冬至吃甜湯圓，要避免攝取過多糖分。（天晟醫院提供）

天晟醫院團隊呼籲民眾冬至吃甜湯圓，要避免攝取過多糖分。（天晟醫院提供）

天晟醫院團隊呼籲民眾冬至吃甜湯圓，要避免攝取過多糖分。（天晟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中