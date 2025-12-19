自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康過冬至 營養師教大家這樣吃湯圓

2025/12/19 09:49

又到了吃湯圓的季節，中醫大新竹附醫提醒大家享用湯圓務必控糖、控量，小心吞嚥。（記者黃美珠攝）

又到了吃湯圓的季節，中醫大新竹附醫提醒大家享用湯圓務必控糖、控量，小心吞嚥。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕週日（21日）就是冬至，國人常要吃湯圓來象徵團圓與添壽，但對有高血壓或慢性腎臟病、糖尿病患者、年長或消化功能弱的民眾、以及有心血管疾病患者，這4大族群到底怎麼滿足五臟廟又能吃得健康、安全又安心？

中國醫藥大學新竹附設醫院營養師侯曉晴說，高血壓、腎臟病患者要注意食材的含鈉量、小心攝取過量蛋白質，酒精入菜更應適量，避免跟藥物產生交互作用；糖尿病患者可跟營養師討論湯圓與澱粉份量該怎麼控制和搭配；年長或消化功能較弱的人要小心吞嚥，必要時應避免享用湯圓且最好少量多餐；至於有心血管問題的人避免高脂、少喝湯，就能在滿足口腹之慾也同時舒心。

侯曉晴說，湯圓是高升糖指數的食物，食用過量很容易血糖上升且引發消化不良，所以享用時就得「控糖控量」。市售花生或芝麻甜湯圓1顆約70~80大卡，鹹湯圓1顆約55~65大卡。等於吃了1碗約4~5顆的甜湯圓或5~6顆的鹹湯圓，就相當於吃了1碗白飯。

要「控糖控量」有2招，首招就是避免拿甜湯為湯底。可用枸杞、紅棗、黃耆、無糖紅茶或薑湯增加風味，減少糖的添加，或者搭配豆花或無糖豆漿等蛋白質來源，延緩血糖上升。

第2招控量上：有餡的湯圓以吃2到4顆為宜，其中花生、芝麻等餡料脂肪跟熱量比較高，若是無餡的小湯圓約8到10顆就好，避免過量而消化不良。如果是鹹湯圓當主食，可在湯中加入大量青菜如茼蒿、菠菜、高麗菜、小白菜等。若餐後覺得腹脹，可適度運動或搭配溫熱開胃食材，如薄片薑或熱茶。

中醫大新竹附醫營養師侯曉晴（右2）向想吃湯圓但又有慢性疾病等問題的4大族群獻策，如何吃湯圓吃得健康、安全又開心。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫營養師侯曉晴（右2）向想吃湯圓但又有慢性疾病等問題的4大族群獻策，如何吃湯圓吃得健康、安全又開心。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中