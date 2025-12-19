自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》明明戴套卻染性病？ 醫揭常被忽略的傳染破口

2025/12/19 21:26

醫師提醒，許多性病在初期幾乎沒有症狀，高風險族群要注意並考慮篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，許多性病在初期幾乎沒有症狀，高風險族群要注意並考慮篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在泌尿科門診最困惑的問題之一，就是「明明有使用保險套，為什麼還是感染性病？」義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫表示，這正反映出大眾對性病傳染途徑的常見誤解。事實上，保險套能有效降低風險，卻不是百分之百防護，再加上許多性病在初期幾乎沒有症狀，也會讓不少人誤以為「沒感覺就沒事」，等到發現時往往已延誤治療時機。

有些民眾可能認為「現在沒症狀應該就沒事吧」。義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」說明，性病並非少數人的問題，但在門診中，許多民眾仍因缺乏正確資訊而延誤檢查與治療。

黃維倫指出，有3個問題是性病常見的誤區，值得民眾注意：

●我現在沒症狀應該就沒事吧？

初期其實很多性病根本沒症狀，像是HPV、HIV或疱疹等性病，初期可能完全無感，卻已經有傳染力，甚至會潛伏數週甚至數月，直到出現嚴重的病發症才被發現。

●為什麼我帶套了還是中？

某些性病只要有接觸就構成傳染的途徑，在莖根部、恥骨上方或者陰囊是保險套沒辦法包覆到的地方，也是皰疹跟菜花好發地帶。另外，前戲時很多人也不會戴套，口腔或私密處分泌物，也是傳染的途徑的一環。

●沒症狀要不要做性病檢測？

如果有下列狀況，即便沒有症狀也要考慮篩檢，包括：有不安全性行為、單一性伴侶卻時常更換、同時間多重性伴侶。

