憂鬱症治療10年卻變亢奮 女老師睡眠驟減、過度消費 竟是躁鬱症作祟

醫師劉柏伸指出，大腦前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病均和前額葉功能失調有關。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕56歲林姓女老師罹患憂鬱症10年規律治療，2年前突然持續性的情緒高昂、睡眠驟減，一天只睡3-4小時，凌晨起床備課，聲響吵到鄰居，還過度消費，甚至一反常態與學生家長發生口角衝突，躁動情況嚴重影響生活，轉介至台中榮總就醫，確診病因是「雙極性疾患（躁鬱症）」，調整用藥和治療策略，情緒逐漸穩定，長年焦慮也改善，重返教學工作。

台中榮總精神科醫師劉柏伸指出，國人憂鬱症盛行率達8.9%，躁鬱症盛行率則約0.3~0.5%，躁鬱症與憂鬱症常讓人分不清楚，兩者可能相似的憂鬱表現，躁鬱症在長時間的憂鬱期，僅可能出現短期的躁期症狀，不易被發現。

流行病學統計，一般重鬱症的病人長期追蹤後，約10%可能被改診為雙極性疾患，因此及早確診，能避免走上漫長治療之路。

劉柏伸說，治療憂鬱症與躁鬱症的藥物不同，如果未正確診斷出躁鬱症，仍使用治療憂鬱症的抗憂鬱劑等，可能誘發躁鬱症發作，而治療躁鬱症藥物有情緒穩定劑、抗精神病藥物，正確用藥，症狀能獲得改善。

劉柏伸指出，躁鬱症的躁期症狀如果超過1週以上情緒高昂，包括說話誇大、過度興奮愉悅、異常自信、睡眠需求減少、食量變大，甚至產生妄想等，就要特別注意，這與憂鬱症情緒低落、失眠、吃不下，完全不同，如果發現憂鬱症患者症狀模糊、症狀不典型、治療不如預期，就要評估是否罹患躁鬱症。

醫師劉柏伸說明，「近紅外光腦光譜儀」是利用非侵入性的紅外線技術，偵測大腦前額葉血流變化。（記者蔡淑媛攝）

為了準確鑑別躁鬱症，劉柏伸說，除了問診，也運用「近紅外光腦光譜儀（fNIRS）」輔助檢查，利用非侵入性的紅外線技術，偵測大腦前額葉的血流變化，前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病如憂鬱症、雙極性疾患、失智症、焦慮症、注意力不足過動症等，均和前額葉功能失調有關，但如果病人有躁動、注意力難維持、頭部干擾物、嚴重失眠疲勞等會影響訊號，就不適合進行該檢測。

劉柏伸也說，氣溫變化會影響情緒，冬天是精神疾病好發季節，入冬後精神門診增加1.5倍就診人次，提醒患者規定用藥及回診，並且自我觀察症狀。

醫事技術師為民眾配戴感應器進行「近紅外光腦光譜儀」檢查。（記者蔡淑媛攝）

中榮精神部運用「近紅外光腦光譜儀」檢查，以客觀科學數據輔助醫師鑑別憂鬱、雙極性疾患，精準治療。（記者蔡淑媛攝）

