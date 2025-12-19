健康網》研究曝免疫治療患者失智風險降 醫：關鍵在免疫節奏

熬夜後、壓力大後、生病後，如果腦霧、疲勞，代表免疫煞車已經變鈍，這時候與其再硬撐，不如先把節奏調回來；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症能否預防，一直是醫界與大眾高度關心的議題。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究表示，接受過免疫治療的癌症病人，認知惡化與失智風險，明顯比較低。他強調，這項研究不是動物實驗，而是真實病人帶來的成果。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，他在門診裡經常被問一個問題 是，失智症到底能不能預防？答案是可以的，規律運動就有很好的效果。然而，現在還有新發現，2025年發表在《分子精神醫學》的這篇大型系統性回顧與統合分析，意外發現一件事，接受過免疫治療的癌症病人，認知惡化與失智風險，明顯比較低。

請繼續往下閱讀...

張家銘說明，和傳統化學治療或安慰劑相比，使用免疫治療的癌症病人，認知惡化風險大約降低1成多，勝算比約為0.86。更重要的是，這不是短期的錯覺，而是在治療3-6個月後才慢慢浮現，尤其在60上族群特別明顯。

他進一步表示，單獨使用免疫治療的病人，認知保護效果反而比合併化學治療更好，可能正是因為化學治療本身的神經毒性，抵銷了一部分免疫調整的好處。研究發現，免疫治療並不是讓免疫系統更激烈，而是改變進入大腦的免疫細胞組成。讓大腦不再被刺激，反而讓大腦安靜下來，當神經發炎慢慢退場，記憶衰退自然就不會那麼快。

根據這個研究，張家銘建議民眾在日常生活上這樣調整：

●不是要大家去用免疫藥，而是調回生活節奏。

首先是觀察的是恢復力。熬夜後、壓力大後、生病後，如果腦霧、疲勞、情緒卡很久，代表免疫煞車已經變鈍，這時候與其再硬撐，不如先把節奏調回來。

●運動不是越操越好，而是要會收尾。

他建議中等強度、會喘但還能說話的運動。這種運動最能訓練免疫系統啟動後要停。

●規律飲食、減少高糖高加工、保留天然發酵食物。

它們可以幫免疫找回節奏。

●睡眠品質

深層睡眠是免疫重新校正敏感度的時間。如果補眠後記憶與情緒會好一點，代表神經其實還有彈性。

張家銘總結，這篇研究真正告訴我們的，不是癌症免疫藥可以防失智，而是預防失智的隱藏關鍵，在於免疫能不能安靜下來。不是我們老了才失智，而是免疫系統先忘了怎麼停，當免疫節奏被找回，大腦會比我們想像中更願意配合。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法