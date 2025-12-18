自由電子報
健康 > 心理精神

土城醫院聖誕送健康 「兒篩大作戰」助家長把握0～6歲療育黃金期

2025/12/18 19:44

土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助改善幼童發展狀況。（新北市立土城醫院提供）

土城醫院兒科主治醫師莫澤儀表示，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助改善幼童發展狀況。（新北市立土城醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕根據衛福部統計，約每10名幼童就有1人可能出現不同程度的發展遲緩，新北市立土城醫院今天舉辦「聖誕送健康～兒篩大作戰」活動，結合兒童發展篩檢、衛教宣導與公益市集，透過寓教於樂的方式，協助家長深入認識0至6歲兒童發展的重要性，提醒把握不可逆的早期療育黃金期。

MOMO家族今天驚喜現身院內的兒科門診區，為候診孩童加油打氣，緩解就醫時的緊張情緒，現場同步設置公益聖誕市集，邀請勵馨基金會「甜心工坊」、伊甸基金會「樹林彭福小作所」及「新北市喜憨兒板橋烘焙屋」共襄盛舉。

土城醫院兒科主治醫師莫澤儀說明，幼童發展遲緩狀況，若未能在學齡前及早發現並介入，恐影響未來學習、社交互動及生活自理能力。臨床上常見家長因認為「孩子只是比較慢」、「長大就會好」而延誤就醫時機。

莫澤儀表示，但0至6歲是語言、動作及社交能力快速發展的關鍵階段，若出現2歲仍不太會說話、3歲互動意願明顯低落，或動作發展落後同齡孩子等情況，建議及早接受專業評估，透過兒童發展篩檢及早期療育介入，有助於改善幼童發展狀況。

MOMO家族帶領親子進行帶動跳，現場充滿歡樂氣氛。（新北市立土城醫院提供）

MOMO家族帶領親子進行帶動跳，現場充滿歡樂氣氛。（新北市立土城醫院提供）

