健康網》長輩難嚼食 打成泥狀再吃？營養師揭2風險

〔健康頻道／綜合報導〕不少老人牙口不好，晚輩或照護者會幫他們把食物打成泥狀，再一口一口餵。營養師蘇哲永於臉書粉專「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」表示，若一直吃泥狀食物，恐造成營養不良與肌少症。同時建議

營養不良：不是「不吃」，而是「吃得更少」​

當我們把食物打成泥，常不只磨掉「質地」，也連帶去除「香氣、口感與食慾線索」。傳統的質地調整飲食（TMDs），在多數研究中，與營養不良或顯著體重下降，呈相關；在部分族群中，營養不良盛行率，可落在 18.4%–59% 的範圍。

​重點不是「不要泥」，而是：若必須作成泥或絞碎，也要做「營養強化」（蛋白質、能量密度、微量營養），與「好吃」的設計，否則長期，很容易越吃越少。

全身衰弱：咀嚼不只是吃飯，更牽動「肌少」風險

​越來越多研究，把「口腔功能」，當成全身機能的警訊。整合多篇研究後發現：咀嚼能力差的長輩，肌少症更常見，約多2倍多。補充，此類研究多為觀察性研究，能說「顯著相關」，但不能寫成單向因果。​所以最精準的說法是：在安全前提下，若能保留「適度需要口腔處理、咀嚼」的質地，再加上營養與復健介入，較有機會，同時顧到「吃得下」與「留得住功能」。

​用 IDDSI 找到「安全、仍需咀嚼」的黃金平衡點

​我們的目標，不是讓長輩「吃得越軟越好」，而是要在「安全」的前提下，找到能「保留一點咀嚼阻力」的黃金平衡點。但「軟硬」的標準很主觀，你說的「軟」，跟治療師說的「軟」，一樣嗎？為了讓所有人有一套共通的語言，國際吞嚥困難飲食標準 （IDDSI） 就誕生了。它就像食物質地的「量尺」，讓專業人員的建議，可以被精準地，在家中執行。

​蘇哲永解釋，IDDSI 從 0 到 7 級，涵蓋了從液體到固體的各種質地。對家庭照顧者來說，最常用來判斷固體食物的是以下三個等級：​

​●Level 4 （泥狀 ／ Pureed）：食物必須完全光滑、不含顆粒，而且不應「水分分離」。

叉子測：放在叉子上會成一團堆起來，不會從叉縫連續滴落。

湯匙測：用湯匙舀起能成形，輕輕傾斜後會整坨滑落，不應黏成厚厚一層。這個等級不需要咀嚼。

​​●Level 5 （細碎濕潤 ／ Minced & Moist）：食物是濕潤的碎粒，成人顆粒大小 ≤ 4mm（約等於叉子縫隙寬度）。

叉子壓：輕壓就能壓碎，碎粒能在叉齒間分開／通過；整體仍要濕潤、不要乾散。這個等級需要輕微的咀嚼／口腔處理。

​​●Level 6 （軟質塊狀 ／ Soft & Bite-sized）：

食物是柔軟濕潤的小塊狀，成人一口量約 1.5 公分（15mm）。

壓測重點：用叉子／湯匙底部施壓時，食物能被壓扁變形、放開後不會彈回原狀；也能用叉子側面切斷。這個等級需要一定的咀嚼能力（不一定是「完全正常」，但要能明顯咬碎處理）。

