自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩難嚼食 打成泥狀再吃？營養師揭2風險

2025/12/19 10:51

不少長輩牙口不好，難以嚼食，需要吃泥狀的食物；然營養師蘇哲永示警，恐造成營養不良或是肌少。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少長輩牙口不好，難以嚼食，需要吃泥狀的食物；然營養師蘇哲永示警，恐造成營養不良或是肌少。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少老人牙口不好，晚輩或照護者會幫他們把食物打成泥狀，再一口一口餵。營養師蘇哲永於臉書粉專「蘇哲永 藍鯨營養師 ft.吞嚥&長照這條路」表示，若一直吃泥狀食物，恐造成營養不良與肌少症。同時建議

營養不良：不是「不吃」，而是「吃得更少」​

當我們把食物打成泥，常不只磨掉「質地」，也連帶去除「香氣、口感與食慾線索」。傳統的質地調整飲食（TMDs），在多數研究中，與營養不良或顯著體重下降，呈相關；在部分族群中，營養不良盛行率，可落在 18.4%–59% 的範圍。

​重點不是「不要泥」，而是：若必須作成泥或絞碎，也要做「營養強化」（蛋白質、能量密度、微量營養），與「好吃」的設計，否則長期，很容易越吃越少。

全身衰弱：咀嚼不只是吃飯，更牽動「肌少」風險

​越來越多研究，把「口腔功能」，當成全身機能的警訊。整合多篇研究後發現：咀嚼能力差的長輩，肌少症更常見，約多2倍多。補充，此類研究多為觀察性研究，能說「顯著相關」，但不能寫成單向因果。​所以最精準的說法是：在安全前提下，若能保留「適度需要口腔處理、咀嚼」的質地，再加上營養與復健介入，較有機會，同時顧到「吃得下」與「留得住功能」。

​用 IDDSI 找到「安全、仍需咀嚼」的黃金平衡點

​我們的目標，不是讓長輩「吃得越軟越好」，而是要在「安全」的前提下，找到能「保留一點咀嚼阻力」的黃金平衡點。但「軟硬」的標準很主觀，你說的「軟」，跟治療師說的「軟」，一樣嗎？為了讓所有人有一套共通的語言，國際吞嚥困難飲食標準 （IDDSI） 就誕生了。它就像食物質地的「量尺」，讓專業人員的建議，可以被精準地，在家中執行。

​蘇哲永解釋，IDDSI 從 0 到 7 級，涵蓋了從液體到固體的各種質地。對家庭照顧者來說，最常用來判斷固體食物的是以下三個等級：​

​●Level 4 （泥狀 ／ Pureed）：食物必須完全光滑、不含顆粒，而且不應「水分分離」。

叉子測：放在叉子上會成一團堆起來，不會從叉縫連續滴落。

湯匙測：用湯匙舀起能成形，輕輕傾斜後會整坨滑落，不應黏成厚厚一層。這個等級不需要咀嚼。

​​●Level 5 （細碎濕潤 ／ Minced & Moist）：食物是濕潤的碎粒，成人顆粒大小 ≤ 4mm（約等於叉子縫隙寬度）。

叉子壓：輕壓就能壓碎，碎粒能在叉齒間分開／通過；整體仍要濕潤、不要乾散。這個等級需要輕微的咀嚼／口腔處理。

​​●Level 6 （軟質塊狀 ／ Soft & Bite-sized）：

食物是柔軟濕潤的小塊狀，成人一口量約 1.5 公分（15mm）。

壓測重點：用叉子／湯匙底部施壓時，食物能被壓扁變形、放開後不會彈回原狀；也能用叉子側面切斷。這個等級需要一定的咀嚼能力（不一定是「完全正常」，但要能明顯咬碎處理）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中