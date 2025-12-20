自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》別讓壓力釀鬼剃頭、掉髮 營養師教戰守則

2025/12/20 08:27

不少人總憂心自己發生掉髮，鬼剃頭等狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人總憂心自己發生掉髮，鬼剃頭等狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾因壓力大到，洗頭時不敢看排水孔？別再懷疑自己了！營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，最新研究證實：壓力真的會「抓走你的頭髮」。

你真的「被壓力抓頭髮」了

薛曉晶表示，常有人對她說「最近壓力大到，洗頭都不敢看排水孔。」許多人甲狀腺、貧血檢查都正常，卻感覺髮量日漸稀疏、馬尾變細、地板與枕頭上的毛髮增多，進而陷入更大的焦慮與掉髮循環。

薛曉晶引用科學證據顯示，壓力確實會傷害毛囊，而且其細胞與免疫路徑都已被研究揭露。根據目前整理，壓力相關的落髮主要分為三型：休止期落髮、斑禿，以及拔毛癖等，這些都與壓力及情緒波動息息相關。

好消息是：多數壓力型落髮並非「回不去」！它只是需要時間與正確的方法，讓你的毛囊重拾活力、恢復正常工作。

別再亂換洗髮精！三種常見「壓力型落髮」分清楚

一發現掉髮，很多人直覺怪罪：「是不是保養沒做好？洗髮精不對？」其實，釐清自己的掉髮類型，遠比盲目更換產品重要得多！

休止期落髮 （Telogen effluvium）

常見情境：經歷重大疾病、手術、產後、失戀、親人離世、轉換工作、考試壓力等。

症狀：約兩三個月後，頭髮開始大量脫落，整頭變得稀疏，但沒有明顯的局部光禿。

機制：《J Drugs in Dermatology》指出，重大壓力或代謝壓力會將大量生長期毛髮推入休止期。只要誘因解除、營養與生活穩定，多數人有機會恢復。

斑禿 （Alopecia areata）

症狀：表現為「一塊塊圓形光禿」，有時會影響眉毛、鬍鬚。

本質：這是一種「毛囊特異性的自體免疫疾病」，壓力被視為潛在的誘發因子。

機制：《International Journal of Molecular Sciences》2023 年綜論顯示，情緒壓力透過神經胜肽P （Substance P） 與CRH等訊號，破壞毛囊的「免疫特權」，使免疫細胞更容易攻擊毛囊。研究也發現，斑禿患者在童年及青少年時期，常承受巨大的自尊與心理壓力。這不只是頭髮問題，更是全身心靈的影響。

拔毛癖 （Trichotillomania）

症狀：在極度焦慮、壓力或情緒失控時，透過拔自己的頭髮、眉毛來紓解壓力。這類問題更偏向精神醫學中的衝動控制障礙，通常需要心理諮商與行為治療。

如果你最近掉髮情況明顯，除了檢視營養與作息，強烈建議尋求皮膚科醫師的專業評估，排除甲狀腺、嚴重缺鐵等潛在疾病，再對症下藥。

從「一夜白頭」到慢性稀疏：壓力如何「轟炸」你的毛囊

過去「壓力會讓人一夜愁白頭」聽起來像傳說，現在已透過細胞與動物研究，將其機制剖析得一清二楚。

急性壓力：交感神經暴衝，直接毀滅毛囊核心細胞

《Cell》2025年的一項驚人研究，透過小鼠模型揭示：急性壓力來襲時，交感神經系統全速啟動，大量釋放去甲腎上腺素。這使得毛囊中負責快速分裂、生髮的過渡放大細胞 （HF-TACs） 首當其衝。

這些細胞因代謝旺盛、對鈣離子變化敏感，在去甲腎上腺素的「轟炸」下，鈣離子瞬間飆升，線粒體功能崩潰，最終導致細胞壞死。

更糟的是，這些壞死細胞會產生「垃圾警報」，吸引巨噬細胞、樹突細胞前來清理，並將毛囊相關抗原「教導」給T細胞，埋下日後反覆斑禿的自體免疫反應伏筆。白話來說，一次巨大的壓力事件，就可能「炸掉」毛囊內一群關鍵細胞，甚至種下未來反覆斑禿的免疫因子。

慢性壓力：皮質醇讓毛囊「長期休眠」，頭髮長不長。更多人面臨的是長期失眠、思慮過度，壓力像慢火般持續燃燒。

《Nature》2021年的研究證實，慢性壓力下，小鼠的壓力荷爾蒙皮質酮（類似人類的皮質醇）長期偏高，會抑制毛囊幹細胞進入生長期，使其持續休眠。原因在於：皮質酮作用於真皮乳頭細胞，抑制Gas6分泌因子，導致毛囊幹細胞「沉睡不醒」。

這解釋了為什麼有些人頭髮不至於大把掉落，卻感到髮絲越來越細、生長緩慢，整體髮量顯得稀薄。毛囊並非完全壞死，而是被壓力按下了「暫停鍵」。

壓力與自體免疫：斑禿為何與壓力密不可分？

《International Journal of Molecular Sciences》的綜論指出，斑禿患者在發病前經歷重大壓力事件的比例，遠高於一般人。

當急性壓力誘發毛囊細胞壞死、釋放抗原，若再結合個人免疫體質的易感性，免疫系統就可能將毛囊視為「敵人」，形成記憶性T細胞，未來在發炎或壓力再度出現時，更容易攻擊毛囊。

聽起來或許有些令人擔憂，但也明確提醒我們：

妥善管理壓力，不單是為了心情愉悅，更是實實在在保護你的毛囊與免疫系統！

只靠生髮保健品不夠！先打穩「營養地基」再談加分效果

讀到這裡，你可能迫不及待想購買大量生髮膠囊。等等！最新的系統性回顧提醒：補充品確實有幫助，但前提是「營養地基」要穩固，切勿超量亂補。

鐵、維生素D、B12、鋅：若缺乏，務必補充

● 鐵與休止期落髮：嚴重缺鐵會降低毛囊分裂能力。《Archives of Dermatological Research》針對新冠後休止期落髮研究發現，患者血清鐵蛋白顯著較低，補充維生素C、D、鋅等有助降低掉髮風險。

● 維生素D與斑禿：系統性回顧指出，斑禿患者維生素D缺乏比例明顯較高。維生素D是免疫調節關鍵，缺乏可能導致自體免疫失衡。

● 鋅、B12等微量營養素：大型休止期落髮回溯研究顯示，部分患者存在血清鋅、B12、葉酸不足。補足缺乏有助毛囊恢復正常分裂。

薛曉晶提醒，有缺乏才補，並根據檢驗調整劑量；若不缺乏，盲目高劑量補充無法長出「超強髮」，反而可能引發副作用。

● 生物素、抗氧化劑：非萬能主角，而是重要配角。生物素（維生素B7）在嚴重缺乏時確實會導致毛髮脆弱，但「一般人多吃生物素就能長出爆量新髮」目前缺乏實證支持。抗氧化營養素（如維生素C、E）有助減少毛囊氧化壓力傷害。部分小型研究顯示，特定族群補充維生素E後髮量有增加趨勢。薛曉晶建議，以「高蔬果＋堅果」飲食為主力，若需補充，選擇「低到中劑量」，避免猛灌。

Omega-3/6與複方生髮營養品：選對、用對才有效

《Journal of Cosmetic Dermatology》一項隨機對照試驗顯示，髮量稀疏女性連續6個月補充含Omega-3/6及抗氧化物的營養品後，頭髮密度增加、休止期掉髮比例下降，約九成受試者覺得「掉髮明顯減少、髮質變好」。

《JAMA Dermatology》2023年系統性回顧也指出，部分經臨床試驗支持的複方營養品（如含海洋蛋白、膠原蛋白、維生素礦物質及植萃）確實比安慰劑更能增加髮密度、減少落髮。

但該研究也提醒：

● 許多市售產品缺乏臨床數據。

● 單一成分過量（如維生素A、鋅）反而可能導致掉髮。

因此，若考慮使用補充品：

1. 先進行抽血與飲食評估。

2. 選擇有研究支持、安全性明確的產品。

3. 與醫師／營養師共同討論，切勿自行盲目服用多種產品。

頭髮要「回來」，不只要吃對，還要「活得對」：你的7日調整地圖

補足營養地基後，下一步是讓壓力系統不再「紅字」！文獻也強調，若只補營養卻不改變作息，壓力型掉髮往往難有顯著改善。我們可以從以下三面向著手：

睡眠與作息：讓皮質醇回歸正常節律

● 目標每天7-8小時固定睡眠時間。

● 睡前30-60分鐘遠離3C產品，改為伸展、閱讀或泡腳。

● 若長期失眠或懷疑有睡眠呼吸中止症，務必尋求醫師診斷與協助。睡眠絕非奢侈，它是毛囊修復與荷爾蒙重新校正的基石。

運動與放鬆：為交感神經踩下煞車

● 每週至少150分鐘規律有氧運動（快走、慢跑、騎車）。

● 每週1-2次瑜伽、太極或伸展，讓副交感神經有機會發揮作用。

● 每天5-10分鐘深呼吸或正念練習，訓練大腦「從焦慮中退一步」。

薛曉晶提醒，壓力無法完全消失，但你可以強化身體的「煞車系統」。

頭皮與情緒：別讓自己孤軍奮戰

● 保持頭皮清潔，適度按摩，避免使用刺激性偏方或過度抓搔。

● 若出現大片光禿、快速惡化，應盡早就醫，將藥物治療（如米諾地爾、免疫調節）與營養生活調整結合。

● 面對斑禿或明顯掉髮時，請允許自己有恐懼與難過的情緒，必要時尋求心理諮詢或支持團體，避免陷入「越掉髮越不敢出門」的惡性循環。

你可以從一個微小的行動開始

● 今天就開始記錄一週的掉髮感受與睡眠時間。

● 選擇一餐，改為「富含蛋白質＋兩種以上蔬菜」的完整餐點。

● 晚上睡前5分鐘，做三組深呼吸，溫柔地對自己說：「我正在幫助我的身體和頭髮，慢慢回到健康的軌道上。」

掉髮的改善很難在短時間內「奇蹟逆轉」。但只要你願意從飲食、睡眠、壓力管理及醫療合作等面向，一步步耐心調整，大多數的壓力型落髮，都有機會慢慢止穩，甚至重獲新生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中