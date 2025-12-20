健康網》別讓壓力釀鬼剃頭、掉髮 營養師教戰守則

不少人總憂心自己發生掉髮，鬼剃頭等狀況。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾因壓力大到，洗頭時不敢看排水孔？別再懷疑自己了！營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」表示，最新研究證實：壓力真的會「抓走你的頭髮」。

你真的「被壓力抓頭髮」了

薛曉晶表示，常有人對她說「最近壓力大到，洗頭都不敢看排水孔。」許多人甲狀腺、貧血檢查都正常，卻感覺髮量日漸稀疏、馬尾變細、地板與枕頭上的毛髮增多，進而陷入更大的焦慮與掉髮循環。

薛曉晶引用科學證據顯示，壓力確實會傷害毛囊，而且其細胞與免疫路徑都已被研究揭露。根據目前整理，壓力相關的落髮主要分為三型：休止期落髮、斑禿，以及拔毛癖等，這些都與壓力及情緒波動息息相關。

好消息是：多數壓力型落髮並非「回不去」！它只是需要時間與正確的方法，讓你的毛囊重拾活力、恢復正常工作。

別再亂換洗髮精！三種常見「壓力型落髮」分清楚

一發現掉髮，很多人直覺怪罪：「是不是保養沒做好？洗髮精不對？」其實，釐清自己的掉髮類型，遠比盲目更換產品重要得多！

休止期落髮 （Telogen effluvium）

常見情境：經歷重大疾病、手術、產後、失戀、親人離世、轉換工作、考試壓力等。

症狀：約兩三個月後，頭髮開始大量脫落，整頭變得稀疏，但沒有明顯的局部光禿。

機制：《J Drugs in Dermatology》指出，重大壓力或代謝壓力會將大量生長期毛髮推入休止期。只要誘因解除、營養與生活穩定，多數人有機會恢復。

斑禿 （Alopecia areata）

症狀：表現為「一塊塊圓形光禿」，有時會影響眉毛、鬍鬚。

本質：這是一種「毛囊特異性的自體免疫疾病」，壓力被視為潛在的誘發因子。

機制：《International Journal of Molecular Sciences》2023 年綜論顯示，情緒壓力透過神經胜肽P （Substance P） 與CRH等訊號，破壞毛囊的「免疫特權」，使免疫細胞更容易攻擊毛囊。研究也發現，斑禿患者在童年及青少年時期，常承受巨大的自尊與心理壓力。這不只是頭髮問題，更是全身心靈的影響。

拔毛癖 （Trichotillomania）

症狀：在極度焦慮、壓力或情緒失控時，透過拔自己的頭髮、眉毛來紓解壓力。這類問題更偏向精神醫學中的衝動控制障礙，通常需要心理諮商與行為治療。

如果你最近掉髮情況明顯，除了檢視營養與作息，強烈建議尋求皮膚科醫師的專業評估，排除甲狀腺、嚴重缺鐵等潛在疾病，再對症下藥。

從「一夜白頭」到慢性稀疏：壓力如何「轟炸」你的毛囊

過去「壓力會讓人一夜愁白頭」聽起來像傳說，現在已透過細胞與動物研究，將其機制剖析得一清二楚。

急性壓力：交感神經暴衝，直接毀滅毛囊核心細胞

《Cell》2025年的一項驚人研究，透過小鼠模型揭示：急性壓力來襲時，交感神經系統全速啟動，大量釋放去甲腎上腺素。這使得毛囊中負責快速分裂、生髮的過渡放大細胞 （HF-TACs） 首當其衝。

這些細胞因代謝旺盛、對鈣離子變化敏感，在去甲腎上腺素的「轟炸」下，鈣離子瞬間飆升，線粒體功能崩潰，最終導致細胞壞死。

更糟的是，這些壞死細胞會產生「垃圾警報」，吸引巨噬細胞、樹突細胞前來清理，並將毛囊相關抗原「教導」給T細胞，埋下日後反覆斑禿的自體免疫反應伏筆。白話來說，一次巨大的壓力事件，就可能「炸掉」毛囊內一群關鍵細胞，甚至種下未來反覆斑禿的免疫因子。

慢性壓力：皮質醇讓毛囊「長期休眠」，頭髮長不長。更多人面臨的是長期失眠、思慮過度，壓力像慢火般持續燃燒。

《Nature》2021年的研究證實，慢性壓力下，小鼠的壓力荷爾蒙皮質酮（類似人類的皮質醇）長期偏高，會抑制毛囊幹細胞進入生長期，使其持續休眠。原因在於：皮質酮作用於真皮乳頭細胞，抑制Gas6分泌因子，導致毛囊幹細胞「沉睡不醒」。

這解釋了為什麼有些人頭髮不至於大把掉落，卻感到髮絲越來越細、生長緩慢，整體髮量顯得稀薄。毛囊並非完全壞死，而是被壓力按下了「暫停鍵」。

壓力與自體免疫：斑禿為何與壓力密不可分？

《International Journal of Molecular Sciences》的綜論指出，斑禿患者在發病前經歷重大壓力事件的比例，遠高於一般人。

當急性壓力誘發毛囊細胞壞死、釋放抗原，若再結合個人免疫體質的易感性，免疫系統就可能將毛囊視為「敵人」，形成記憶性T細胞，未來在發炎或壓力再度出現時，更容易攻擊毛囊。

聽起來或許有些令人擔憂，但也明確提醒我們：

妥善管理壓力，不單是為了心情愉悅，更是實實在在保護你的毛囊與免疫系統！

只靠生髮保健品不夠！先打穩「營養地基」再談加分效果

讀到這裡，你可能迫不及待想購買大量生髮膠囊。等等！最新的系統性回顧提醒：補充品確實有幫助，但前提是「營養地基」要穩固，切勿超量亂補。

鐵、維生素D、B12、鋅：若缺乏，務必補充

● 鐵與休止期落髮：嚴重缺鐵會降低毛囊分裂能力。《Archives of Dermatological Research》針對新冠後休止期落髮研究發現，患者血清鐵蛋白顯著較低，補充維生素C、D、鋅等有助降低掉髮風險。

● 維生素D與斑禿：系統性回顧指出，斑禿患者維生素D缺乏比例明顯較高。維生素D是免疫調節關鍵，缺乏可能導致自體免疫失衡。

● 鋅、B12等微量營養素：大型休止期落髮回溯研究顯示，部分患者存在血清鋅、B12、葉酸不足。補足缺乏有助毛囊恢復正常分裂。

薛曉晶提醒，有缺乏才補，並根據檢驗調整劑量；若不缺乏，盲目高劑量補充無法長出「超強髮」，反而可能引發副作用。

● 生物素、抗氧化劑：非萬能主角，而是重要配角。生物素（維生素B7）在嚴重缺乏時確實會導致毛髮脆弱，但「一般人多吃生物素就能長出爆量新髮」目前缺乏實證支持。抗氧化營養素（如維生素C、E）有助減少毛囊氧化壓力傷害。部分小型研究顯示，特定族群補充維生素E後髮量有增加趨勢。薛曉晶建議，以「高蔬果＋堅果」飲食為主力，若需補充，選擇「低到中劑量」，避免猛灌。

Omega-3/6與複方生髮營養品：選對、用對才有效

《Journal of Cosmetic Dermatology》一項隨機對照試驗顯示，髮量稀疏女性連續6個月補充含Omega-3/6及抗氧化物的營養品後，頭髮密度增加、休止期掉髮比例下降，約九成受試者覺得「掉髮明顯減少、髮質變好」。

《JAMA Dermatology》2023年系統性回顧也指出，部分經臨床試驗支持的複方營養品（如含海洋蛋白、膠原蛋白、維生素礦物質及植萃）確實比安慰劑更能增加髮密度、減少落髮。

但該研究也提醒：

● 許多市售產品缺乏臨床數據。

● 單一成分過量（如維生素A、鋅）反而可能導致掉髮。

因此，若考慮使用補充品：

1. 先進行抽血與飲食評估。

2. 選擇有研究支持、安全性明確的產品。

3. 與醫師／營養師共同討論，切勿自行盲目服用多種產品。

頭髮要「回來」，不只要吃對，還要「活得對」：你的7日調整地圖

補足營養地基後，下一步是讓壓力系統不再「紅字」！文獻也強調，若只補營養卻不改變作息，壓力型掉髮往往難有顯著改善。我們可以從以下三面向著手：

睡眠與作息：讓皮質醇回歸正常節律

● 目標每天7-8小時固定睡眠時間。

● 睡前30-60分鐘遠離3C產品，改為伸展、閱讀或泡腳。

● 若長期失眠或懷疑有睡眠呼吸中止症，務必尋求醫師診斷與協助。睡眠絕非奢侈，它是毛囊修復與荷爾蒙重新校正的基石。

運動與放鬆：為交感神經踩下煞車

● 每週至少150分鐘規律有氧運動（快走、慢跑、騎車）。

● 每週1-2次瑜伽、太極或伸展，讓副交感神經有機會發揮作用。

● 每天5-10分鐘深呼吸或正念練習，訓練大腦「從焦慮中退一步」。

薛曉晶提醒，壓力無法完全消失，但你可以強化身體的「煞車系統」。

頭皮與情緒：別讓自己孤軍奮戰

● 保持頭皮清潔，適度按摩，避免使用刺激性偏方或過度抓搔。

● 若出現大片光禿、快速惡化，應盡早就醫，將藥物治療（如米諾地爾、免疫調節）與營養生活調整結合。

● 面對斑禿或明顯掉髮時，請允許自己有恐懼與難過的情緒，必要時尋求心理諮詢或支持團體，避免陷入「越掉髮越不敢出門」的惡性循環。

你可以從一個微小的行動開始

● 今天就開始記錄一週的掉髮感受與睡眠時間。

● 選擇一餐，改為「富含蛋白質＋兩種以上蔬菜」的完整餐點。

● 晚上睡前5分鐘，做三組深呼吸，溫柔地對自己說：「我正在幫助我的身體和頭髮，慢慢回到健康的軌道上。」

掉髮的改善很難在短時間內「奇蹟逆轉」。但只要你願意從飲食、睡眠、壓力管理及醫療合作等面向，一步步耐心調整，大多數的壓力型落髮，都有機會慢慢止穩，甚至重獲新生。

