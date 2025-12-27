自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛愛「啪一聲」GG折斷！醫：急診挽雄風

2025/12/27 21:43

若在親密行為時突然失去勃起能力，且陰莖腫脹如茄子，應即刻就醫。示意圖。（圖取自freepik）

若在親密行為時突然失去勃起能力，且陰莖腫脹如茄子，應即刻就醫。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在進行親密行為時，男性務必小心：若陰莖發出斷裂聲，且劇痛、腫脹且變色，必須盡速就醫；這代表你遇上了陰莖骨折。

江佩璋在臉書粉專「江江．江佩璋醫師」談到，他近日接到凌晨的緊急手術為陰莖骨折，路過的同事詢問：「是哪一根骨頭骨折？」其實「斷」的不是骨頭，而是勃起時像輪胎外皮一樣緊繃的結構：白膜（tunica albuginea）。

江珮璋表示，患者受傷過程非常典型：親密時突然聽到一聲「啪 pop」、瞬間消風，接著局部迅速腫脹瘀青，外觀變化非常明顯。當晚立刻安排手術，找到白膜破裂處並縫合修補。這種狀況越早處理越好，黃金時間內修補，對後續的勃起功能與外觀恢復都很關鍵。

江佩璋表示，陰莖充血時白膜相當堅韌，但受力過猛可能造成破裂。此時症狀有清脆且巨大的啪聲響，瞬間「消風」失去勃起狀態，且陰莖會變成黑紫色。強調這需要掛急診，把握黃金修補時間。

