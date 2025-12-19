自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》維生素C怕熱？ 烹調這樣做營養不流失

2025/12/19 06:24

國民健康署表示，甜椒等蔬菜所含維生素C為人體必須營養素，雖然加熱確實會造成流失，但並非完全消失殆盡；示意圖。（圖取自freepik）

國民健康署表示，甜椒等蔬菜所含維生素C為人體必須營養素，雖然加熱確實會造成流失，但並非完全消失殆盡；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維他命C是一種人體無法自行製造的水溶性維生素，不僅對於維持身體健康至關重要，也有攝取維C具抗病潛力之說。不過，網傳維生素C加熱就會流失，這是真的嗎？對此，國民健康署提出解釋，雖然加熱確實會造成維生素C流失，但並非完全消失殆盡，並建議採用涼拌、微波或大火快炒方式料理，較能保留營養。

國健署曾於網站發文表示，維生素C是人體的必須營養素，因此需要透過食物攝取而獲得，目前蔬菜及水果為一般人攝取維生素C的主要來源，例如：甜椒、甘藍菜、芭樂、柑橘等。

不過，許多民眾認為維生素C的熱穩定性不足，容易受到高溫而破壞，因此會覺得烹煮會使蔬菜流失大量維生素C，甚至更有網路傳言指出，食物加熱超過40度就會使大部分營養素被破壞殆盡，因此要生吃才能保留完整的營養價值，這是真的嗎？

對此，國健署於臉書專頁「食在好健康」發文說明，關於維生素C加熱就會全流失的說法，其實並非完全正確。隨著加熱、烹調時間越長，維生素C確實會流失越多，但也並非完全消失殆盡。

此外，國健署也提出建議，表示若想吃到更多食物中的維生素C，須注意以下3件事：

●涼拌或微波可保留較多維生素C。

●大火快炒比小火慢煮，更能保留維生素C。

●每餐吃一拳頭大富含維生素C的水果搭配比拳頭大一點的蔬菜。

