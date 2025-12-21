健康網》嬰兒喝成人奶昔影片挨批 醫：傷嬰兒腎臟

近日有位媽媽宣稱，會給孩子吃成人的食品，驚人言論引發批評。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友分享一支充滿爭議又危險的影片：他宣稱將成人喝的高蛋白奶昔給孩子喝，還說孩子愛喝。該影片引來眾多批評，其中婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」強調：停止用「營養補充」、「體質調整」這種廉價的說詞來包裝這種危險行為！

「孩子是人，不是被展示的戰利品！ 嬰兒的器官正在發育，他們的健康有標準的科學規範！」張瑜芹表示，當某些人將嬰兒飲食當作商業成就來炫耀時，他們有沒有想過，這些點閱和關注，正建立在孩子尚未發育完全的腎臟與腸胃道的巨大風險之上？ 這是拿孩子的未來在賭博！

請繼續往下閱讀...

未滿一歲飲用奶昔：兒科醫學的重罪宣告

張瑜芹強調：0-1 歲嬰兒的飲食，是生死攸關的鐵律，沒有模糊空間！

器官無法負荷的鐵證：嬰兒的腎臟排泄和濃縮功能極為嬌嫩，根本無法處理這種高滲透壓、高糖分、充滿香料的成人化產品。配方奶的滲透壓與成分皆經過精密調配，隨意更換只會讓孩子嬌嫩的腎元超載！

不可逆的營養剝奪：嬰兒大腦和神經系統發育，有多需要高精純的 DHA/AA、核苷酸、以及乳清蛋白？這些物質無法被所謂的「健康奶昔」取代。用短暫的甜味去犧牲孩子一輩子的認知與免疫發育，這是無法彌補的傷害！

專業良知呢：網路上那些聲稱「治好」異膚，或能「調整體質」的言論，在專業醫療眼中，充滿了欺騙和道德淪喪。

荒謬的「療效」宣言：聲稱產品有療效，這根本缺乏科學佐證！這是利用父母的焦慮，延誤孩子正規的治療！

斷奶的動機：將孩子從母乳或配方奶，提早轉換到這類產品，動機往往是為了商業利益！真正的愛，是捨不得孩子冒險，是給予她們最純淨、最安全的醫學級餵養！

請停止將孩子商品化

將未成年子女的飲食當作赤裸裸的商業展示，是極度自私的行為！孩子不是任何人的財產，他們擁有被保護的隱私權與拒絕被利用的權利！

張瑜芹想提醒，所有被這股歪風迷惑的父母們：真正的「父母之愛」，體現在尊重科學，體現在為孩子築起健康的防線！ 這種犧牲嬰兒健康標準以換取流量的行為，是對社會公共衛教的嚴重破壞，必須被專業界嚴肅看待。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法