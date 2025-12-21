自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》嬰兒喝成人奶昔影片挨批 醫：傷嬰兒腎臟

2025/12/21 12:38

近日有位媽媽宣稱，會給孩子吃成人的食品，驚人言論引發批評。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日有位媽媽宣稱，會給孩子吃成人的食品，驚人言論引發批評。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有網友分享一支充滿爭議又危險的影片：他宣稱將成人喝的高蛋白奶昔給孩子喝，還說孩子愛喝。該影片引來眾多批評，其中婦產科醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」強調：停止用「營養補充」、「體質調整」這種廉價的說詞來包裝這種危險行為！

「孩子是人，不是被展示的戰利品！ 嬰兒的器官正在發育，他們的健康有標準的科學規範！」張瑜芹表示，當某些人將嬰兒飲食當作商業成就來炫耀時，他們有沒有想過，這些點閱和關注，正建立在孩子尚未發育完全的腎臟與腸胃道的巨大風險之上？ 這是拿孩子的未來在賭博！

未滿一歲飲用奶昔：兒科醫學的重罪宣告

張瑜芹強調：0-1 歲嬰兒的飲食，是生死攸關的鐵律，沒有模糊空間！

器官無法負荷的鐵證：嬰兒的腎臟排泄和濃縮功能極為嬌嫩，根本無法處理這種高滲透壓、高糖分、充滿香料的成人化產品。配方奶的滲透壓與成分皆經過精密調配，隨意更換只會讓孩子嬌嫩的腎元超載！

不可逆的營養剝奪：嬰兒大腦和神經系統發育，有多需要高精純的 DHA/AA、核苷酸、以及乳清蛋白？這些物質無法被所謂的「健康奶昔」取代。用短暫的甜味去犧牲孩子一輩子的認知與免疫發育，這是無法彌補的傷害！

專業良知呢：網路上那些聲稱「治好」異膚，或能「調整體質」的言論，在專業醫療眼中，充滿了欺騙和道德淪喪。

荒謬的「療效」宣言：聲稱產品有療效，這根本缺乏科學佐證！這是利用父母的焦慮，延誤孩子正規的治療！

斷奶的動機：將孩子從母乳或配方奶，提早轉換到這類產品，動機往往是為了商業利益！真正的愛，是捨不得孩子冒險，是給予她們最純淨、最安全的醫學級餵養！

請停止將孩子商品化

將未成年子女的飲食當作赤裸裸的商業展示，是極度自私的行為！孩子不是任何人的財產，他們擁有被保護的隱私權與拒絕被利用的權利！

張瑜芹想提醒，所有被這股歪風迷惑的父母們：真正的「父母之愛」，體現在尊重科學，體現在為孩子築起健康的防線！ 這種犧牲嬰兒健康標準以換取流量的行為，是對社會公共衛教的嚴重破壞，必須被專業界嚴肅看待。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中