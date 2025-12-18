研究揭示高強度間歇訓練 或助改善肌肉病變患者健康

研究發現，對最近被診斷患有發炎性肌肉疾病的人來說，高強度間歇訓練比標準的居家運動更能改善身體素質和肌肉耐力。圖為健身單車。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項研究發現，對最近被診斷患有發炎性肌肉疾病的人來說，高強度間歇訓練比標準的居家運動更能改善身體素質和肌肉耐力。此研究發表在《電子生物醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，特發性發炎性肌肉病變（IIM）是1種罕見的自體免疫疾病，會導致肌肉無力和疲勞。治療通常包括藥物治療以及在家中進行輕度或中度運動，但這種方法對提高有氧運動能力的效果有限。為了彌補這點，瑞典卡羅林斯卡研究所的研究團隊，研究了高強度間歇訓練（HIIT）是否能帶來更大的改善。

請繼續往下閱讀...

研究納入了23名新確診的特發性發炎性肌肉病變患者，他們被隨機分成2組。1組每週進行3次高強度間歇訓練，訓練內容為使用健身單車，持續12週。另1組則進行中等強度的居家運動。

研究結果顯示，高強度間歇訓練組參與者的有氧能力平均提高了16%，而居家運動組僅提高了1.8%。高強度間歇訓練組的肌肉耐力提升也更為顯著，肌肉切片結果顯示粒線體功能得到改善，而粒線體在細胞能量產生中扮演核心角色。

2組的疾病活動度均未發生變化，顯示高強度訓練是安全的。研究人員沒有發現任何證據顯示，參與者進行的運動會加重發炎或造成肌肉損傷。

研究團隊表示，特發性發炎性肌肉病變的常見症狀包括肌肉無力和耐力下降，而研究表明高強度間歇訓練安全有效，能夠顯著改善肌肉功能和有氧能力。

研究團隊指出，更好的體能意味著可降低心血管疾病的風險，同時患者也能獲得更強的耐力和獨立性。研究人員補充，這可能成為藥物治療的重要補充，有助於改善患者的身體機能。

研究團隊聲稱，這項研究規模較小，還需要進一步的研究來證實研究結果並評估長期影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法