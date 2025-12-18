自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

研究揭示高強度間歇訓練 或助改善肌肉病變患者健康

2025/12/18 15:32

研究發現，對最近被診斷患有發炎性肌肉疾病的人來說，高強度間歇訓練比標準的居家運動更能改善身體素質和肌肉耐力。圖為健身單車。（彭博）

研究發現，對最近被診斷患有發炎性肌肉疾病的人來說，高強度間歇訓練比標準的居家運動更能改善身體素質和肌肉耐力。圖為健身單車。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項研究發現，對最近被診斷患有發炎性肌肉疾病的人來說，高強度間歇訓練比標準的居家運動更能改善身體素質和肌肉耐力。此研究發表在《電子生物醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，特發性發炎性肌肉病變（IIM）是1種罕見的自體免疫疾病，會導致肌肉無力和疲勞。治療通常包括藥物治療以及在家中進行輕度或中度運動，但這種方法對提高有氧運動能力的效果有限。為了彌補這點，瑞典卡羅林斯卡研究所的研究團隊，研究了高強度間歇訓練（HIIT）是否能帶來更大的改善。

研究納入了23名新確診的特發性發炎性肌肉病變患者，他們被隨機分成2組。1組每週進行3次高強度間歇訓練，訓練內容為使用健身單車，持續12週。另1組則進行中等強度的居家運動。

研究結果顯示，高強度間歇訓練組參與者的有氧能力平均提高了16%，而居家運動組僅提高了1.8%。高強度間歇訓練組的肌肉耐力提升也更為顯著，肌肉切片結果顯示粒線體功能得到改善，而粒線體在細胞能量產生中扮演核心角色。

2組的疾病活動度均未發生變化，顯示高強度訓練是安全的。研究人員沒有發現任何證據顯示，參與者進行的運動會加重發炎或造成肌肉損傷。

研究團隊表示，特發性發炎性肌肉病變的常見症狀包括肌肉無力和耐力下降，而研究表明高強度間歇訓練安全有效，能夠顯著改善肌肉功能和有氧能力。

研究團隊指出，更好的體能意味著可降低心血管疾病的風險，同時患者也能獲得更強的耐力和獨立性。研究人員補充，這可能成為藥物治療的重要補充，有助於改善患者的身體機能。

研究團隊聲稱，這項研究規模較小，還需要進一步的研究來證實研究結果並評估長期影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中