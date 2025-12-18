自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》為了避免失智風險 這是神經科醫師拒絕做的3件事

2025/12/18 15:02

神經科醫生指出，自己絕對不會戴著耳機睡覺，可能增加失智症的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名神經科醫師近日揭露，他刻意避免的3項日常習慣，以避免增加失智風險，然而，其中一項正是數百萬人幾乎每天晚上都會做的事。

Daily Mail》報導，神經科醫師賓醫師（Dr Bing）經常向 20 萬名追蹤者分享健康建議。近日，他公開說明自己為了保護大腦而主動避開的生活習慣，其中第1項就是睡覺時戴耳機或耳塞。他表示，入睡時聽 Podcast 或白噪音，很多人覺得無害，但若使用方式不當，長期下來可能對大腦造成傷害。

音量大小是關鍵

賓醫師警告，音量大小很重要。他表示：「如果你是那種睡覺時戴耳機的人，一定要確保播放的聲音很小，而不是很大，因為過大的音量會傷害內耳的毛細胞，久而久之，可能提高聽力喪失與失智症的風險。」

一項由約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）進行、追蹤639名成人近12年的研究發現，輕度聽力損失會讓失智症風險增加1倍，而中度聽力損失則會讓風險增加3倍。

賓醫師指出，長時間配戴耳塞或耳機，特別是整晚配戴，可能會形成一個適合細菌滋生的環境，進而增加感染風險。

民眾整夜播放聲音入睡，可能會干擾大腦最重要的功能之一，那就是睡眠。賓醫師表示：「如果你在睡覺時持續聽到較大的聲音，可能會打斷深層睡眠，並干擾淋巴系統的運作。這套系統是大腦在夜間進行『清潔』、清除毒素的重要機制。」

賓醫師堅決不妥協的第2個習慣，則與口腔健康有關。他表示，許多人在保護大腦健康時，低估口腔保健的重要性，他會徹底的使用牙線清潔和刷牙。

2025 年的一項研究發現，牙周病與蛀牙較嚴重的人，中風風險幾乎增加一倍；而其他研究也指出，口腔健康不佳與失智症及認知功能退化有關。他也謹慎強調，相關性不等於因果關係，但他認為，這樣的研究結果出現得太過一致，實在不容忽視。

賓醫師的第3條原則是，他上廁所坐在馬桶上的時間從不超過5分鐘。 在馬桶上待太久，尤其是用力排便時，可能導致血液滯留在下肢，進而引發血壓突然下降。他解釋說：「當流向大腦的血液不足時，就可能造成昏厥。不幸的是，這樣的案例我幾乎每週都會看到。」

他也坦言，對於有慢性腸道問題的人來說，這樣的建議未必適用，但他對其他人的訊息非常明確：上廁所時不要滑手機、不要久坐。

