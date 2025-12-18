自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

手機滑不停！國衛院揭「網路成癮」腦波警示 有望發展篩檢工具

2025/12/18 12:07

國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態。（記者林志怡攝）

國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人人手一機，工作、娛樂、社交都離不開3C產品，部分民眾甚至出現「網路成癮」，並影響到日常生活。國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，在靜息狀態下監測6分鐘的腦波訊號，即可判斷有無網路成癮傾向，準確率達86%。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文解釋，「網路成癮」包括耐受性、強迫性、戒斷性等3個面向，個案過度使用網路、電腦且難以控制，使用時間越來越長，無法克制上網的衝動與渴望，若遭到限制、一定時間不能使用網路，將產生心理上的焦慮，以及身體不適。

黃緒文說，網路成癮常見於網路遊戲、色情網站、社群網站等，盛行族群以年輕人為多，但近年來觀察到盛行年齡下修的趨勢，個案容易出現憂鬱、焦慮、自殺風險上升，並影響學業與社交，身體健康風險則包括眼疲勞、睡眠不足、肥胖風險提升等。

然而，黃緒文指出，目前網路成癮診斷仰賴問卷調查，透過詢問個案上網需求、睡眠情況等判斷，若個案沒有如實回答，可能導致臨床判斷錯誤，而腦波無法受人為控制，是更客觀的判斷作法，也可用於預測風險，即使個案尚未出現行為改變，若及早發現腦波異常，或可提早採取應對措施。

黃緒文表示，團隊將92名大學生受試者，透過問卷評量區發為「網癮組」（42人）與「對照組」（50人），使用腦電儀，在靜止放鬆狀態下，持續監測腦波6分鐘，並比較2組不做事情的情況下的腦波差異，並發現網癮組的「額葉delta頻段」及「全腦（尤其枕葉）gamma頻段」連結顯著高於對照組。

對於研究結果，黃緒文解釋，不同頻段的腦波有不同的生理意義，「delta波」與注意力、抑制控制有關，「gamma波」則於接受視覺刺激、衝動控制時會特別高，網癮者在放鬆情況下，腦仍處於活躍的訊息接收、過度同步狀態，經比對個案的行為量測，準確率可達86%，有望成為精神健康篩檢的新工具。

不過，此一研究仍在基礎研究階段，清大原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉表示，這次研究已經發現了大學生年齡段的腦波指標，未來還需要釐清是否在不同年齡階段，比如青少年、長者等，有無不同的表現形式，距離作為篩檢做法、實際落地使用，還有一段距離。

國衛院副院長陳為堅表示，認知功能在人的不同階段有不同的挑戰，這次的研究提供可能更客觀的檢查方法，雖還需要一段時間摸索，並確認篩檢的敏感度、特異度等條件足夠，但已經有了發展方向。相關研究成果已發表於國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。

國衛院長陳為堅說，認知功能在人的不同階段有不同的挑戰，這次的研究提供可能更客觀的檢查方法。（記者林志怡攝）

國衛院長陳為堅說，認知功能在人的不同階段有不同的挑戰，這次的研究提供可能更客觀的檢查方法。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中