手機滑不停！國衛院揭「網路成癮」腦波警示 有望發展篩檢工具

國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人人手一機，工作、娛樂、社交都離不開3C產品，部分民眾甚至出現「網路成癮」，並影響到日常生活。國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，在靜息狀態下監測6分鐘的腦波訊號，即可判斷有無網路成癮傾向，準確率達86%。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文解釋，「網路成癮」包括耐受性、強迫性、戒斷性等3個面向，個案過度使用網路、電腦且難以控制，使用時間越來越長，無法克制上網的衝動與渴望，若遭到限制、一定時間不能使用網路，將產生心理上的焦慮，以及身體不適。

黃緒文說，網路成癮常見於網路遊戲、色情網站、社群網站等，盛行族群以年輕人為多，但近年來觀察到盛行年齡下修的趨勢，個案容易出現憂鬱、焦慮、自殺風險上升，並影響學業與社交，身體健康風險則包括眼疲勞、睡眠不足、肥胖風險提升等。

然而，黃緒文指出，目前網路成癮診斷仰賴問卷調查，透過詢問個案上網需求、睡眠情況等判斷，若個案沒有如實回答，可能導致臨床判斷錯誤，而腦波無法受人為控制，是更客觀的判斷作法，也可用於預測風險，即使個案尚未出現行為改變，若及早發現腦波異常，或可提早採取應對措施。

黃緒文表示，團隊將92名大學生受試者，透過問卷評量區發為「網癮組」（42人）與「對照組」（50人），使用腦電儀，在靜止放鬆狀態下，持續監測腦波6分鐘，並比較2組不做事情的情況下的腦波差異，並發現網癮組的「額葉delta頻段」及「全腦（尤其枕葉）gamma頻段」連結顯著高於對照組。

對於研究結果，黃緒文解釋，不同頻段的腦波有不同的生理意義，「delta波」與注意力、抑制控制有關，「gamma波」則於接受視覺刺激、衝動控制時會特別高，網癮者在放鬆情況下，腦仍處於活躍的訊息接收、過度同步狀態，經比對個案的行為量測，準確率可達86%，有望成為精神健康篩檢的新工具。

不過，此一研究仍在基礎研究階段，清大原子科學院工程與系統科學系教授吳順吉表示，這次研究已經發現了大學生年齡段的腦波指標，未來還需要釐清是否在不同年齡階段，比如青少年、長者等，有無不同的表現形式，距離作為篩檢做法、實際落地使用，還有一段距離。

國衛院副院長陳為堅表示，認知功能在人的不同階段有不同的挑戰，這次的研究提供可能更客觀的檢查方法，雖還需要一段時間摸索，並確認篩檢的敏感度、特異度等條件足夠，但已經有了發展方向。相關研究成果已發表於國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。

