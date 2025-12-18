自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

攝取高脂起司與奶油 可能有助降低失智症風險

2025/12/18 11:04

研究顯示食用更多高脂起司和高脂奶油的人，晚年罹患失智症的風險可能較低。圖為起司。（法新社）

研究顯示食用更多高脂起司和高脂奶油的人，晚年罹患失智症的風險可能較低。圖為起司。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕瑞典1項大型研究表明，食用更多高脂起司和高脂奶油的人，晚年罹患失智症的風險可能較低。該研究發表在《神經病學》期刊上。高脂起司的定義是脂肪含量超過20%，而高脂奶油通常含有30至40%脂肪。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，瑞典隆德大學的研究團隊分析瑞典27,670名成年人的健康和飲食數據。參與者在研究開始時的平均年齡約為58歲，並接受了約25年的追蹤。在此期間共有3,208人被診斷出患有失智症。

此研究聚焦於每日起司攝取量。研究人員觀察每天至少食用50克高脂起司的人群，並將他們與每天食用少於15克起司的人群進行了比較。研究結束時，高起司攝取組中有10%的人罹患了失智症，而低起司攝取組的比例為13%。

在考慮了年齡、性別、教育程度和整體飲食品質等因素後，研究人員發現，較高的起司攝取量與失智症整體風險降低13%相關。

研究人員還觀察到，食用更多高脂起司的人患阿茲海默症的風險較低，但僅限於那些不攜帶APOE e4基因變異體（阿茲海默症遺傳風險因素）的人。

此研究也檢視了高脂奶油的攝取量。研究團隊比較每天至少攝取20克高脂奶油的參與者和完全不攝取高脂奶油的參與者後發現，與完全避免食用高脂奶油的人相比，每天食用高脂奶油的人患失智症的風險降低了16%。

值得注意的是，研究團隊表示並非所有乳製品都具備這種保護作用。研究人員發現，低脂起司、低脂奶油、高脂或低脂牛奶等與降低失智症風險無關。

研究團隊強調，雖高脂起司和高脂奶油與降低失智症風險之間存在關聯，但並不能證明食用高脂乳製品就可以預防失智症。

