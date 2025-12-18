自由電子報
健康 > 杏林動態

台積電嘉義廠攜手嘉榮團隊 推動醫療篩檢

2025/12/18 10:30

嘉榮家醫部主任陳怡成為工程人員把關口腔健康。（嘉榮提供）

嘉榮家醫部主任陳怡成為工程人員把關口腔健康。（嘉榮提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電正在嘉義科學園區興建先進封裝廠AP7廠，為落實癌症防治、協助企業打造健康職場，台中榮總嘉義分院家醫部昨受邀到AP7廠為工程人員提供口腔癌、大腸癌篩檢、以及B、C 型肝炎檢驗服務，以清楚、易懂的方式協助受檢者了解自身健康狀況，讓工程人員在不影響工作下獲得完整的健康檢查。

嘉榮家醫科主任陳怡成昨率癌症篩檢及健檢團隊前往台積電廠區進行醫療篩檢，從篩檢指引、衛教說明到個別健康諮詢，皆由專業醫療人員於現場提供一站式服務，B、C 型肝炎的檢驗結果則將於完成後寄送給受檢者，協助後續追蹤並強化健康管理。

陳怡成為工程人員進行口腔黏膜視診，並以淺顯易懂的方式說明吸菸、嚼檳榔與口腔病變之間的風險，篩檢團隊同步協助完成大腸癌糞便潛血檢體操作，健檢中心進行B、C型肝炎抽血檢驗，讓台積電廠區工程人員能在同一地點一次完成多項重要癌症風險評估；受檢人員反應踴躍，不少人主動詢問口腔清潔、大腸癌預防及飲食作息諮詢。

陳怡成表示，工程人員因長時間從事戶外及勞動工作，作息相對不規律，長期暴露高風險環境，更需定期接受篩檢，醫療團隊深入工地，提供便捷篩檢服務，使工程人員能在工作期間一次完成多項檢查，及早掌握自身健康狀況，有助降低疾病風險並提升生活品質。

台中榮總嘉義分院院長陳正榮說，癌症篩檢不僅適用於企業員工，也歡迎民眾前往嘉義分院癌症篩檢櫃台諮詢，依據個人資格，提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌等五癌公費篩檢服務，協助民眾掌握健康風險、及早發現疾病。

嘉榮醫療團隊為工程人員篩檢。（嘉榮提供）

嘉榮醫療團隊為工程人員篩檢。（嘉榮提供）

台積電AP7廠區人員進行醫療篩檢。（嘉榮提供）

台積電AP7廠區人員進行醫療篩檢。（嘉榮提供）

