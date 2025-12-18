自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

冬季進補有學問 實熱體質女性連喝麻油補湯反倒助長火氣

2025/12/18 09:42

廖振凱中醫師呼籲，以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮的四神湯，平和溫潤，適多數民眾在冬季飲用。（台北慈濟醫院提供）

廖振凱中醫師呼籲，以山藥、茯苓、芡實、蓮子燉煮的四神湯，平和溫潤，適多數民眾在冬季飲用。（台北慈濟醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕12月21日是24節氣中的冬至，許多民眾會在這1天進補養生，35歲陳小姐定期藉中醫調養身體，近日出現臉部痘痘增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適，中醫師問診發現她連日食用含麻油、薑母的補湯，但本身屬「實熱體質」，反而助長體內火氣，透過清熱解毒的藥物調理，與調整飲食習慣，症狀明顯改善。

台北慈濟醫院中醫部中醫師廖振凱表示，每人體質不同，補法也應該有所區別，中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這2類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

廖振凱說，實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制。對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要，應視狀況調整進補方式。

「不盲目跟隨習俗，根據體質適度補充，才可以達到養生目的。」廖振凱呼籲民眾進補若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方，才能真正健康過冬。同時推薦加有適量山藥、茯苓、芡實、蓮子、薑片的四神湯，為平和溫潤的補品，適合多數民眾在冬季飲用。

廖振凱中醫師提醒，不盲目跟隨習俗，根據體質適度補充，才可以達到養生目的。（台北慈濟醫院提供）

廖振凱中醫師提醒，不盲目跟隨習俗，根據體質適度補充,才可以達到養生目的。（台北慈濟醫院提供）

