健康網》身體漸漸變差！營養師談掏空健康8陷阱

〔健康頻道／綜合報導〕不少人總認為自己的身體健康突然惡化；實際上早就有跡可循，營養師彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」整理8項影響健康的陷阱，每項都是日常生活常見。

彭逸珊表示，這8件事正在侵蝕健康。

●喝－消耗維生素B1：

解方：小酌勝於豪飲！也可在喝酒前補充B群

●重口味食物－偷走血管健康：

解方：減少吃重口味食物頻率，並且多喝水、多吃蔬菜幫助代謝多餘鈉

●節食減重－肌肉容易流失：

解方：每天吃足熱量搭配規律運動增加身體消耗，比起單純飲食控制更有效

●熬夜晚睡－膠原蛋白流失：

解方：幫自己設定每天睡覺時間，睡足6~8小時，另外壓力大時需安排更多休息時間

●喝濃茶、咖啡－影響鈣質吸收：

解方：每天咖啡因攝取不超過300毫克，並且要補充足夠鈣質（1000毫克/日）

●抽菸－偷走維生素C：

解方：抽菸會加速體內維生素C消耗，建議戒菸、並且從食物中攝取維生素Ｃ

●蔬菜吃不夠－腸道好菌流失：

解方：膳食纖維不足好菌難生存定殖，建議餐餐都要有蔬菜、每天適量水果

●吃飯速度快－脹氣、消化不良：

解方：細嚼慢嚥搭配餐餐七分飽，可以降低腸胃負擔，減少不舒服的情況發生

彭逸珊表示，不用一次改掉所有壞習慣。只要先從你覺得「最有感、最困擾」的那一個開始下手，在高壓忙碌的生活慢慢找回身體的安全感與穩定感。

