自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》冬天更溫暖 中醫：4部位暖了全身都熱

2025/12/18 19:16

中醫師王大元提醒，「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這些部位若保暖妥當，能有效帶動全身溫暖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

中醫師王大元提醒，「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這些部位若保暖妥當，能有效帶動全身溫暖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，窗外的風雨開始變得刺冷，你是不是也開始覺得手指涼涼、鼻尖微微發紅了呢？在這樣的天氣裡，保暖不只是舒服，也是保護自己身體最溫柔的方式。中醫最重視的，是「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這四個部位的暖度。「只要這四個部位暖了，全身就會像被一盞暖紅的燈照著般，慢慢安心起來。」

腰背：身體的火種

背部走著督脈與膀胱經，像是人體陽氣的大通道；腰部更是命門所在，是「生命之火」的源頭。一旦受寒，不只容易咳嗽氣喘，還可能腰痠、經痛、體力下降。披件外套、暖暖包貼在腰後，等於是替身體燃起小小的爐火。

頭頸：風最愛從這裡偷跑進來

這裡有風門、風池，稍微冷風一吹，人就容易頭痛、肩頸僵硬。冬天出門，圍巾、毛帽、高領，是給自己的一份安定。把脖子護住，整個人會暖很多。

肚臍與丹田：核心溫度的源頭

肚臍一帶是先天氣血之處，也是丹田所在。只要讓腹部暖起來，氣血循環會更順、核心溫度會更穩。肚臍下方的氣海、關元，更能補氣養元、強化體力與代謝。貼上暖暖包、穿高腰衣物，都是最簡單有效的方式。

腳底：距離心最遠、最易冷

古人說「寒從腳下起」。腳底有湧泉穴，沿著小腿還有太溪、築賓、足三里、豐隆等重要經穴。每天泡個暖暖的足湯，不只是讓腳變熱，更像是在啟動全身的暖流。體質虛冷、四肢冰涼的人尤其有感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中