健康網》冬天更溫暖 中醫：4部位暖了全身都熱

中醫師王大元提醒，「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這些部位若保暖妥當，能有效帶動全身溫暖。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，窗外的風雨開始變得刺冷，你是不是也開始覺得手指涼涼、鼻尖微微發紅了呢？在這樣的天氣裡，保暖不只是舒服，也是保護自己身體最溫柔的方式。中醫最重視的，是「肚臍、頭頸、腰背、腳底」這四個部位的暖度。「只要這四個部位暖了，全身就會像被一盞暖紅的燈照著般，慢慢安心起來。」

腰背：身體的火種

背部走著督脈與膀胱經，像是人體陽氣的大通道；腰部更是命門所在，是「生命之火」的源頭。一旦受寒，不只容易咳嗽氣喘，還可能腰痠、經痛、體力下降。披件外套、暖暖包貼在腰後，等於是替身體燃起小小的爐火。

請繼續往下閱讀...

頭頸：風最愛從這裡偷跑進來

這裡有風門、風池，稍微冷風一吹，人就容易頭痛、肩頸僵硬。冬天出門，圍巾、毛帽、高領，是給自己的一份安定。把脖子護住，整個人會暖很多。

肚臍與丹田：核心溫度的源頭

肚臍一帶是先天氣血之處，也是丹田所在。只要讓腹部暖起來，氣血循環會更順、核心溫度會更穩。肚臍下方的氣海、關元，更能補氣養元、強化體力與代謝。貼上暖暖包、穿高腰衣物，都是最簡單有效的方式。

腳底：距離心最遠、最易冷

古人說「寒從腳下起」。腳底有湧泉穴，沿著小腿還有太溪、築賓、足三里、豐隆等重要經穴。每天泡個暖暖的足湯，不只是讓腳變熱，更像是在啟動全身的暖流。體質虛冷、四肢冰涼的人尤其有感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法