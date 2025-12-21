自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》運動血糖反飆高？ 衛教師教「怎麼動」更穩糖

2025/12/21 09:42

衛教師林冠怡指出，許多人疑惑運動是為了降糖，為什麼越動血糖越高？其實控糖不僅要知道怎麼吃，怎麼動也是穩糖關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了控制血糖，除須注意飲食內容外，很多人也會採行運動方式。對此，衛教師林冠怡指出，許多人提出疑惑，「運動是為了降糖，為什麼我越動血糖越高？」其實控糖不僅要知道怎麼吃，怎麼動也是穩糖關鍵。以阻力運動來說，可能會讓血糖短暫上升，提醒若運動前血糖已偏高，先做10-15分鐘有氧運動，再進行阻力運動，便可避免血糖衝高。

你是否也曾有過這些疑惑，「明明去運動了，為什麼量血糖不降反升？」「怕低血糖不敢動，或低血糖補給過頭，結果血糖沒穩住，體重倒是穩穩增加了？」林冠怡於臉書專頁「林冠怡衛教師 談糖尿病大小事」發文指出，其實只要願意動，絕對都比不動好，但若要以穩定血糖為目標，光憑直覺運動是不夠的。

對此，林冠怡進一步說明，想要了解運動控糖科學，首先必須進行以下4個策略調整，才能動得安心，也讓血糖穩定不飆高：

了解運動的影響：阻力運動可能會讓血糖短暫上升，如果開練前血糖偏高，建議先進行有氧10-15分鐘，再轉做阻力運動，這就是避免血糖衝高的秘訣。

補給的黃金比例：運動補給不是憑感覺，應根據運動強度與時間，或許你需要「1份醣」的緩衝，但怎麼算才精準，這需要個人化的調整。

藥物與胰島素的「動態調整」：長時運動最怕低血糖和運動後的低血糖。學會調整藥物劑量，才能動得安心。

善用工具：參考看懂連續血糖監測儀的箭頭趨勢。但準確的CGM數據是前提，指尖血測量依然是安全底線。

林冠怡提醒，運動不只是流汗，更是一門控糖科學。不要害怕運動，先理解後，便能安心運動。

