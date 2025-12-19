健康網》下飛機後總覺得怪怪的？ 這些方法能幫你預防

專家表示，在飛機上使用廁所或許不太方便，但注意充足補水仍然可緩解下飛機後的不適；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾搭飛機後，下飛機時身體難免會有不對勁的感覺，營養師潔西卡・柯丁（Jessica Cording）指出，搭飛機會打亂身體的自然節律，這可能是經歷氣壓、氧氣濃度、水分補充等影響，很容易讓人感到狀態不佳。他建議，只要在登機前、飛行途中以及落地後，採取幾項做法，就能擺脫飛行後的低潮。

《EatingWell》網站報導，柯丁過去十年來，累積不少飛行里程，也可以證實，一下飛機就湧現的那種怪怪、不對勁的感覺，不是心理作用。他表示，當你搭飛機時，身體會經歷氣壓、氧氣濃度、水分補充、血液循環，甚至消化功能的改變，經過了這些變化，會在「飛機落地後感覺不太像自己」。

好消息是，民眾不必長時間忍受這種感覺。潔西卡・柯丁分享，只要在登機前、飛行途中以及落地後，採取幾個聰明且主動的做法，就能擺脫飛行後的低潮，再次找回最佳狀態。

造成不適感的原因

潔西卡・柯丁歸納飛行後怪怪的感受原因如下：

●脫水

飛機客艙內的微氣候，充滿乾燥且反覆循環的空氣，濕度非常低。在這樣的環境下，人體會透過呼吸與皮膚加速流失水分，進而導致脫水。此外，研究也顯示，飛行時間越長，體液越容易滯留在下半身，血液也會稍微變得濃稠，這兩個因素都可能加劇脫水。

●血液循環的改變

久坐會讓血流速度變慢，尤其是在腿部，這可能引發腫脹，並在飛行後出現沉重、痠痛的不適感。 同樣的血液循環變化，也會增加在飛行時形成血栓、也就是深層靜脈栓塞（DVT）的風險。雖然DVT發生的機率不高，但在進行長途飛行時，仍然有必要提高警覺。

●腹脹

不只是登機前吃的食物會影響你在飛行中的感受，氣壓下降與高度改變，也會讓腹部感到緊繃或不適，進而產生腹脹感， 如果在飛行途中攝取某些食物或含氣飲料時，這種影響會更加明顯。此外，脫水，以及在機場或飛機上食用高鈉的便利食品或加工零食，也都可能加重腹脹。這些狀況都會加劇飛行後的不適感。

預防不適感

潔西卡・柯丁建議，不妨在飛行前、飛行途中以及落地後，採取幾項做法，幫助自己擺脫不舒服的感覺：

1.登機前

提早且持續地飲用水或其他飲品，有助於維持體內足夠的水分儲備。同時，攝取一份均衡的餐點，包含瘦蛋白、健康脂肪與膳食纖維，有助於穩定血糖（這對對抗疲勞、管理旅行壓力非常關鍵），同時也能減少飛行中的腹脹。

在航廈內多走動，而不是一直坐在登機門前，或是放棄使用電動步道，改用自己的雙腳行走。每一點活動量都很重要，都能在起飛前幫助促進血液循環。

2.飛行途中

在飛機上使用廁所或許不太方便，但充足補水的重要性遠遠勝過上廁所的不便。規律地小口喝水，並選擇不含酒精的飲品，有助於減緩脫水與腹脹的不適感。 起身上廁所本身也能為飛行過程增加活動量，這對促進血液循環、維持血流順暢相當有幫助。

即使坐在座位上，進行腳踝轉動或小腿抬舉等簡單動作，也都是主動對抗落地後疲憊感的小方法。

3.下飛機後

把走下飛機的時刻，當成增加步數的好機會。離開機艙後，記得把可重複使用的水瓶裝滿，在前往行李轉盤或交通接駁的途中，記得補充水分。這樣可以促進血液循環，並補充因氣壓變化而流失的水分。若時間允許，為自己準備一餐均衡、營養豐富的餐點。

專家總結，飛行後那種奇怪的、不自在的感覺完全正常。事實上，這是你的身體在適應空中氣壓、血液循環、水分和疲勞等變化的自然反應。只要藉由上述的做法，將有可能幫助自己渡過飛行期間的不適感。

