自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》下飛機後總覺得怪怪的？ 這些方法能幫你預防

2025/12/19 08:16

專家表示，在飛機上使用廁所或許不太方便，但注意充足補水仍然可緩解下飛機後的不適；示意圖。（圖取自freepik）

專家表示，在飛機上使用廁所或許不太方便，但注意充足補水仍然可緩解下飛機後的不適；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾搭飛機後，下飛機時身體難免會有不對勁的感覺，營養師潔西卡・柯丁（Jessica Cording）指出，搭飛機會打亂身體的自然節律，這可能是經歷氣壓、氧氣濃度、水分補充等影響，很容易讓人感到狀態不佳。他建議，只要在登機前、飛行途中以及落地後，採取幾項做法，就能擺脫飛行後的低潮。

EatingWell》網站報導，柯丁過去十年來，累積不少飛行里程，也可以證實，一下飛機就湧現的那種怪怪、不對勁的感覺，不是心理作用。他表示，當你搭飛機時，身體會經歷氣壓、氧氣濃度、水分補充、血液循環，甚至消化功能的改變，經過了這些變化，會在「飛機落地後感覺不太像自己」。

好消息是，民眾不必長時間忍受這種感覺。潔西卡・柯丁分享，只要在登機前、飛行途中以及落地後，採取幾個聰明且主動的做法，就能擺脫飛行後的低潮，再次找回最佳狀態。

造成不適感的原因

潔西卡・柯丁歸納飛行後怪怪的感受原因如下：

●脫水

飛機客艙內的微氣候，充滿乾燥且反覆循環的空氣，濕度非常低。在這樣的環境下，人體會透過呼吸與皮膚加速流失水分，進而導致脫水。此外，研究也顯示，飛行時間越長，體液越容易滯留在下半身，血液也會稍微變得濃稠，這兩個因素都可能加劇脫水。 

●血液循環的改變

久坐會讓血流速度變慢，尤其是在腿部，這可能引發腫脹，並在飛行後出現沉重、痠痛的不適感。 同樣的血液循環變化，也會增加在飛行時形成血栓、也就是深層靜脈栓塞（DVT）的風險。雖然DVT發生的機率不高，但在進行長途飛行時，仍然有必要提高警覺。

●腹脹

不只是登機前吃的食物會影響你在飛行中的感受，氣壓下降與高度改變，也會讓腹部感到緊繃或不適，進而產生腹脹感， 如果在飛行途中攝取某些食物或含氣飲料時，這種影響會更加明顯。此外，脫水，以及在機場或飛機上食用高鈉的便利食品或加工零食，也都可能加重腹脹。這些狀況都會加劇飛行後的不適感。

預防不適感

潔西卡・柯丁建議，不妨在飛行前、飛行途中以及落地後，採取幾項做法，幫助自己擺脫不舒服的感覺：

1.登機前 

提早且持續地飲用水或其他飲品，有助於維持體內足夠的水分儲備。同時，攝取一份均衡的餐點，包含瘦蛋白、健康脂肪與膳食纖維，有助於穩定血糖（這對對抗疲勞、管理旅行壓力非常關鍵），同時也能減少飛行中的腹脹。

在航廈內多走動，而不是一直坐在登機門前，或是放棄使用電動步道，改用自己的雙腳行走。每一點活動量都很重要，都能在起飛前幫助促進血液循環。

2.飛行途中 

在飛機上使用廁所或許不太方便，但充足補水的重要性遠遠勝過上廁所的不便。規律地小口喝水，並選擇不含酒精的飲品，有助於減緩脫水與腹脹的不適感。 起身上廁所本身也能為飛行過程增加活動量，這對促進血液循環、維持血流順暢相當有幫助。

即使坐在座位上，進行腳踝轉動或小腿抬舉等簡單動作，也都是主動對抗落地後疲憊感的小方法。

3.下飛機後

把走下飛機的時刻，當成增加步數的好機會。離開機艙後，記得把可重複使用的水瓶裝滿，在前往行李轉盤或交通接駁的途中，記得補充水分。這樣可以促進血液循環，並補充因氣壓變化而流失的水分。若時間允許，為自己準備一餐均衡、營養豐富的餐點。

專家總結，飛行後那種奇怪的、不自在的感覺完全正常。事實上，這是你的身體在適應空中氣壓、血液循環、水分和疲勞等變化的自然反應。只要藉由上述的做法，將有可能幫助自己渡過飛行期間的不適感。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中