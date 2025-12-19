自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

搶救少子化》德國也不婚不生 專家：推動工作、生活平衡

2025/12/19 07:23

世界各國皆多少有少子化的狀況，德國也不例外。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人咸認為德國地大物博、社會福利佳、社會氣氛悠閒；韓劇《淚之女王》有一幕是：飾演成功人士的女主角前往德國，感慨地說「為什麼大家都這樣悠哉地餵鴿子？」也許這樣的悠閒才能創造絕佳的生育率與友善環境，幫助德國人組建家庭，孩子；但德國也面臨少子化的狀況。

若查維基百科，內文會提到：德國有媒體在2011年進行調查，有近8成的受訪者稱「即使沒有孩子，現在的生活也極度困難與複雜。」；有超過8成的人認為「很可能因孩子失去工作。」

近年不少報導與統計證明此事。聯合國《世界人口展望2024》中，德國被列入生育率長期低迷國家，也就是1994年左右，生育率已降到每名女性2.1名子女以下的國家。

德國之聲》報導，2024年德國的生育率明顯下降，德國的國家聯邦統計局（Federal Statistical Office）統計，當年每位婦女生育1.35個孩子，創下近20年來的最低水準，因為長期低於維持人口總數的數值「2.1」，引發各界對人口結構變動的憂慮。

報導提到，2024年德國共有67萬名（677,117）兒童出生，比前一年減少1.5萬名。同一份報導也提到，壯年女性的生育年齡延後的狀況。另外根據統計，在2024年，母親生育時的平均年齡為31.8歲，父親為34.7歲，自2021年以來一直是這樣。母親的平均年齡為30.4歲，父親為33.3歲，也就是丈夫大多比妻子多了約2.9歲。自1991年至今，父母的平均年齡增加了近4歲。

同時《德國之聲》另一篇報導指出，近年德國保守思想者增加，不少人認為女性應該多生孩子，甚至批評不生小孩的女性。近期喜劇演員茱莉亞˙布蘭德納（Julia Brandner）出書，說明自己為何不想生孩子，卻受到不少人批評。德國社會學家米希拉（Michaela Kreyenfeld）提醒，新冠疫情、氣候變遷與通膨仍大大打擊德國人生小孩、組成家庭的心願。

德國與台灣、日韓相似，也出現托育困難、工作與生活難以平衡的問題。聯邦人口研究所副所長馬丁˙布亞爾德（Martin Bujard）表示，過去德國政府提供相當多的托育相關福利，大眾生養孩子意願高；然近年因為物價高漲等因素，生活變得困頓，生育率自然降低。布亞爾德建議，達到生活與工作平衡是首要任務。

