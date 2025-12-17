健康網》高齡生育別忽略產前遺傳診斷檢查 符合特定條件有補助

晚婚晚育成趨勢，高齡生育別忽略產前遺傳診斷檢查；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人婚育年齡普遍延後，女性高齡懷孕比例隨之攀升，潛在妊娠併發症風險也逐漸升高，特別是胎兒染色體異常的發生率。此時，產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）就扮演重要角色，協助早期發現胎兒的潛在疾病狀況，是高齡孕婦不可忽視的保障。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，政府有提供特定條件下的費用補助，每胎最高補助5000元，符合條件者可提出申請。

根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料表示，高齡孕婦與年輕孕婦相比，較易出現妊娠糖尿病、子癲前症、難產與剖腹產風險。文獻指出，高齡孕婦自然流產率較高，主要是因卵巢機能與卵子發育能力隨年齡增長而改變，易導致染色體異常或胚胎發育異常。

請繼續往下閱讀...

胎兒染色體異常發生機率隨著母親年齡增長而提高，其中最常見染色體異常疾病前三名分別為多一條21號染色體的唐氏症、多一條18號染色體的愛德華氏症（Edwards syndrome）與多一條13號染色體的巴陶氏症（Patau syndrome ）。以唐氏症為例，30歲以下產婦懷有唐氏症胎兒的機率約為1/1100，34歲後風險升至1/485，而40歲以上高齡產婦風險更高達1/106。

什麼是羊膜穿刺？

「羊膜穿刺」是目前最常用的產前遺傳診斷方式之一，可準確判斷胎兒是否存在染色體異常的重大遺傳疾病。羊膜穿刺檢查大多安排在懷孕16-18週之間進行，此時羊水量適中、風險相對可控。

流程通常如下：

1.醫師評估與衛教

醫師會評估孕婦狀況並說明檢查內容、風險與注意事項，必要時須簽署同意書。

2.超音波引導下抽取羊水

檢查當日，醫師會透過超音波精準定位胎兒與胎盤位置，再以細針穿過孕婦腹部抽取約20毫升的羊水，整個過程約5-10分鐘，通常無需住院。

3.實驗室分析

收集到的羊水會送往專業實驗室進行細胞培養與染色體分析，可檢測唐氏症、愛德華氏症、巴陶氏症等，以及其他染色體結構異常。

4.報告時間與風險提示

報告約需2-3週完成，若有異常，醫師會再提供進一步諮詢與協助。整體來說，羊膜穿刺風險相對低，約有1/1000至3/1000的流產機率。

政府補助羊膜穿刺

補助對象只要符合以下其中一項即可申請補助：1.34歲以上孕婦。2.本人或配偶或家族有罹患遺傳性疾病。3.曾生育過異常兒。4.孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270。5.超音波篩檢胎兒可能有異常。6.胎兒疑似有基因疾病等。

補助金額部分，國建署表示，每胎最高補助5,000元，若是低收入戶或居住於優生保健措施醫療資源不足地區的孕婦，額外再補助採檢費用最高3,500元，單案最高補助總金額達8,500元。

國建署說明，資格符合的孕婦，會在產檢醫院協助下，填寫產前遺傳診斷申請表。補助費用會由產檢醫院直接從應自行負擔的費用中扣除，受檢媽咪仍需自付差額。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法