健康網》十字花科護肝、抗發炎 醫曝生切「靜置10分鐘」更營養

〔健康頻道／綜合報導〕台灣常見十字花科的高麗菜、花椰菜等蔬菜不僅營養豐富，也具有排毒作用。科博特診所院長劉博仁指出，十字花科蔬菜所含植化素，以含硫植化素最為關鍵，其中異硫氰酸酯可活化硫代葡萄糖苷，成為蘿蔔硫素。據國外研究，蘿蔔硫素可改善腸道菌相，降低肝臟糖質新生，有助改善血糖。他也特別分享，高麗菜、白菜、花椰菜生切後，靜置10-15分鐘再煮，可讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，吃法營養更健康。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，高麗菜、綠花椰菜等十字花科蔬菜中，最重要的不是維生素，而是含硫的植化素–硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）與異硫氰酸酯（Isothiocyanates），尤其當你切、咬、咀嚼這些蔬菜，或經由腸道菌作用時，硫代葡萄糖苷會轉換成真正活躍的物質，其中最有名的是蘿蔔硫素（Sulforaphane），且在青花菜、綠花椰菜、白花椰菜含量特別多。

劉博仁進一步說明，十字花科蔬菜並不是在清毒，而是幫身體把排毒系統打開。作用包括：啟動肝臟第二相解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力、和腸道菌合作；進而讓身體更有效率處理空氣污染、環境毒素、部分藥物代謝產物，降低長期低度發炎，且對代謝健康、心血管、腸道健康都有加分。

此外，根據2025年發表在《Nature Microbiology》的1項人體研究，使用富含蘿蔔硫素的青花菜苗萃取物介入前期糖尿病族群，發現蘿蔔硫素可以改善腸道菌相，降低肝臟糖質新生，有助改善血糖。

簡單3吃法營養不流失

不過，劉博仁強調，重點不是吃越多越好，而是長期規律搭配好的腸道環境，身體才真的用得到，並推薦以下3種日常吃法：

●快速汆燙（保留植化素）：青花菜、白花椰菜切小朵，滾水清燙60秒就起鍋，拌橄欖油或麻油＋蒜末，注意避免煮太久，活性物質才不會流失。

●生切後靜置再煮：切好後放10–15分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，這個小動作很多人不知道，但很重要；適合高麗菜、白菜、花椰菜。

●蘿蔔＋高麗菜湯（腸道友善）：白蘿蔔＋高麗菜＋薑片清燉或以電鍋烹煮，腸胃虛弱、化療後、長輩都很適合，溫和補充十字花科，不刺激。

劉博仁提醒，甲狀腺疾病患者不必完全避免，但避免大量生食；至於腸胃功能較弱者，建議從熟食、少量開始；並強調十字花科蔬菜不是保健品，但每天吃一點點，養成飲食習慣，也能為健康加分。

