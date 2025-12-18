自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》十字花科護肝、抗發炎 醫曝生切「靜置10分鐘」更營養

2025/12/18 17:05

科博特診所院長劉博仁指出，高麗菜生切後靜置再煮，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，這個小動作很多人不知道，但其實很重要；示意圖。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，高麗菜生切後靜置再煮，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，這個小動作很多人不知道，但其實很重要；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣常見十字花科的高麗菜、花椰菜等蔬菜不僅營養豐富，也具有排毒作用。科博特診所院長劉博仁指出，十字花科蔬菜所含植化素，以含硫植化素最為關鍵，其中異硫氰酸酯可活化硫代葡萄糖苷，成為蘿蔔硫素。據國外研究，蘿蔔硫素可改善腸道菌相，降低肝臟糖質新生，有助改善血糖。他也特別分享，高麗菜、白菜、花椰菜生切後，靜置10-15分鐘再煮，可讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，吃法營養更健康。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，高麗菜、綠花椰菜等十字花科蔬菜中，最重要的不是維生素，而是含硫的植化素–硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）與異硫氰酸酯（Isothiocyanates），尤其當你切、咬、咀嚼這些蔬菜，或經由腸道菌作用時，硫代葡萄糖苷會轉換成真正活躍的物質，其中最有名的是蘿蔔硫素（Sulforaphane），且在青花菜、綠花椰菜、白花椰菜含量特別多。

劉博仁進一步說明，十字花科蔬菜並不是在清毒，而是幫身體把排毒系統打開。作用包括：啟動肝臟第二相解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力、和腸道菌合作；進而讓身體更有效率處理空氣污染、環境毒素、部分藥物代謝產物，降低長期低度發炎，且對代謝健康、心血管、腸道健康都有加分。

此外，根據2025年發表在《Nature Microbiology》的1項人體研究，使用富含蘿蔔硫素的青花菜苗萃取物介入前期糖尿病族群，發現蘿蔔硫素可以改善腸道菌相，降低肝臟糖質新生，有助改善血糖。

簡單3吃法營養不流失

不過，劉博仁強調，重點不是吃越多越好，而是長期規律搭配好的腸道環境，身體才真的用得到，並推薦以下3種日常吃法：

快速汆燙（保留植化素）：青花菜、白花椰菜切小朵，滾水清燙60秒就起鍋，拌橄欖油或麻油＋蒜末，注意避免煮太久，活性物質才不會流失。

生切後靜置再煮：切好後放10–15分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素，這個小動作很多人不知道，但很重要；適合高麗菜、白菜、花椰菜。

蘿蔔＋高麗菜湯（腸道友善）：白蘿蔔＋高麗菜＋薑片清燉或以電鍋烹煮，腸胃虛弱、化療後、長輩都很適合，溫和補充十字花科，不刺激。

劉博仁提醒，甲狀腺疾病患者不必完全避免，但避免大量生食；至於腸胃功能較弱者，建議從熟食、少量開始；並強調十字花科蔬菜不是保健品，但每天吃一點點，養成飲食習慣，也能為健康加分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中