健康 > 護眼顧齒

AI聲帶判讀、環保牙科器械齊獲肯定 中山醫大、附近奪7項新創獎

2025/12/17 17:06

國家新創獎揭曉，中山醫大暨附設醫院及其輔導的初創企業團隊，一舉榮獲7項大獎。（中山醫大提供）

國家新創獎揭曉，中山醫大暨附設醫院及其輔導的初創企業團隊，一舉榮獲7項大獎。（中山醫大提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第22屆國家新創獎今天頒獎，中山醫學大學暨附設醫院一舉獲得7項獎項，橫跨產學營運處、臨床牙醫、智慧語音醫療、高齡照護輔具、水產生醫及照護科技產業化等領域，奪得新創育成、臨床新創、學研新創與初創企業等7個獎項，成為本屆表現突出的團隊之一。

在新創育成獎方面，中山醫大以產學營運體系獲獎，產學長吳鴻明表示，產學營運處去成立，學校即整合校院研發與臨床資源，建構產學鏈結、技術移轉與新創營運3大平台，協助多項技術完成商品化與創業落地，首次報名就奪多個獎項，是對學校系統性推動育成、技轉與新創營運成果的肯定。

臨床新創獎由中山附醫獲得，口腔醫學部院長黃裕峰團隊開發可分解材料牙科器械，以植物纖維結合生質塑膠製成，應用於拋棄式牙科器械，可降低感染風險並減少醫療廢棄物。

學研新創獎共有3項研究成果獲獎，物理治療學系教授陳建宏研發模組化動態彈性凝膠墊，運用獨立筒式結構分散壓力，應用於高齡與復健照護並已商品化；醫學系教授張元衍團隊以水產副產物開發奈米微脂體，應用於護眼與抗氧化產品，展現水產資源再利用的生醫創新價值，

以及語言治療與聽力學系副教授廖家秀則開發「愛語音智慧聲帶判讀系統」，結合AI將聲帶內視鏡影像轉為客觀量化指標，協助臨床評估聲帶功能，並可應用於高用聲族群的聲音健康管理。

在初創企業獎方面，由校方輔導的新創團隊，包括賀康生醫公司及全能照護科技公司，分別以智慧系統整合化學與生物指示劑監測、優化滅菌流程，以及多型態照護及訓練輔具，回應高齡與復健照護需求，展現研究成果轉化為產業應用的實績。

黃建寧校長（前排右五）率領獲獎團隊出席國家新創獎頒獎典禮，分享研發與臨床創新成果。（中山醫大提供）

黃建寧校長（前排右五）率領獲獎團隊出席國家新創獎頒獎典禮，分享研發與臨床創新成果。（中山醫大提供）

中山醫大校長黃建寧表示，此次於國家新創獎獲得多項肯定，顯示學校與附設醫院在創新育成、臨床轉譯與產業鏈結上已建立穩定運作模式。未來，將持續以臨床需求為核心，深化研究成果的臨床驗證與產業銜接，加速創新技術落地，以回應醫療現場與社會需求。

