健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》嚇！冬至湯圓不是甜點？ 醫曝6顆熱量等於2碗白飯

2025/12/17 20:46

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，湯圓的糯米、油脂、糖水除容易胃脹，還會造成血糖飆、膽汁黏、胃酸倒流，導致腸胃負擔重；示意圖。（圖取自freepik）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，湯圓的糯米、油脂、糖水除容易胃脹，還會造成血糖飆、膽汁黏、胃酸倒流，導致腸胃負擔重；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著歲末腳步接近，農曆冬至節氣即將到來，湯圓也成為應景必吃食物。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒分享，門診時1位患者詢問：「醫師，我才吃幾顆湯圓，怎麼胃那麼脹？」他強調，這是因為你以為湯圓只是甜點，其實它是高熱量陷阱！以6顆芝麻湯圓來說，熱量甚至相當於2碗白飯，相當驚人。並提醒想要護腸胃應慎選湯底、淺嚐減量、挑對時間吃，才能應景享受又不胖。

許多人喜歡吃湯圓，尤其冬至不可少。卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸 」發文表示，以常見的湯圓的組成來說，包含糯米、油脂搭配糖水、花生湯底，也是腸胃最怕的三重暴擊，一碗6顆份量吃下去，熱量瞬間飆破800大卡，相當於一份便當再加上甜點，十分驚人。

此外，卓韋儒說明，一碗湯圓的油脂、糖水吃下去後，除容易胃脹，還會造成血糖飆、膽汁黏、胃酸倒流，導致身體負擔重。想大啖應景食物又想熱量不爆表，建議掌握以下救胃3守則：

換湯底：使用無糖豆漿或薑茶取代糖水。

減數量：淺嚐即止，應景吃3顆就好勿過量。

挑時間：選擇飯後2小時吃，腸胃負擔最小。

卓韋儒提醒，吃湯圓應景，但千萬別讓「冬至補一口」變成「年終胖一圈」。掌握要訣聰明吃，才不會造成身體負擔。

