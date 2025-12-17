「電擊冷凍」技術助破解大腦活動 助攻帕金森症治療研究

美國研究人員推出新技術，可在腦細胞發出訊號的瞬間將其凍結。圖為示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國研究人員推出新技術，可在腦細胞發出訊號的瞬間將其凍結，這意味著可以詳細研究通常發生得太快而無法觀察的過程，或許還能為治療帕金森氏症等疾病提供線索，因為這類疾病訊號傳導會受到干擾。此研究發表在《神經元》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究團隊構思出這項名為「電擊冷凍」（Zap-And-Freeze）的技術。此技術是將腦細胞用電流刺激，然後在高壓下於幾毫秒內將其冷凍。

研究團隊在小鼠和人類的腦組織上測試此技術，特別觀察到了胞吞作用（Endocytosis）。胞吞作用是1種回收過程，可以清除用過的囊泡並產生新囊泡，準備向神經元發送更多資訊。

研究人員在小鼠和人類腦切片中發現超快速胞吞作用的證據，該過程發生在不到100毫秒內。這些切片以某種方式保存，使細胞保留大部分正常的結構和功能。另外研究團隊也發現，1種名為dynamin1xA的蛋白質對胞吞作用的過程至關重要。

透過首次在接受腦損傷切除手術的人捐贈的腦組織中發現細節，研究人員對腦部疾病中出現問題的機制有了更深入的了解。更重要的是，動物和人類的研究結果非常吻合，支持小鼠是人類大腦研究的有用模型的觀點。

接下來研究團隊希望在獲得許可後，從正在接受侵入性腦部手術的帕金森氏症患者身上取得組織樣本。這些樣本可以揭示受疾病影響的大腦中囊泡活動的差異。

研究團隊認為，更精確地了解這些突觸和囊泡是如何協同工作的，應該有助於揭示帕金森氏症患者大腦中可能出現的問題，並有可能找到修復方法。

