自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「電擊冷凍」技術助破解大腦活動 助攻帕金森症治療研究

2025/12/17 16:51

美國研究人員推出新技術，可在腦細胞發出訊號的瞬間將其凍結。圖為示意圖。（路透）

美國研究人員推出新技術，可在腦細胞發出訊號的瞬間將其凍結。圖為示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國研究人員推出新技術，可在腦細胞發出訊號的瞬間將其凍結，這意味著可以詳細研究通常發生得太快而無法觀察的過程，或許還能為治療帕金森氏症等疾病提供線索，因為這類疾病訊號傳導會受到干擾。此研究發表在《神經元》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究團隊構思出這項名為「電擊冷凍」（Zap-And-Freeze）的技術。此技術是將腦細胞用電流刺激，然後在高壓下於幾毫秒內將其冷凍。

研究團隊在小鼠和人類的腦組織上測試此技術，特別觀察到了胞吞作用（Endocytosis）。胞吞作用是1種回收過程，可以清除用過的囊泡並產生新囊泡，準備向神經元發送更多資訊。

研究人員在小鼠和人類腦切片中發現超快速胞吞作用的證據，該過程發生在不到100毫秒內。這些切片以某種方式保存，使細胞保留大部分正常的結構和功能。另外研究團隊也發現，1種名為dynamin1xA的蛋白質對胞吞作用的過程至關重要。

透過首次在接受腦損傷切除手術的人捐贈的腦組織中發現細節，研究人員對腦部疾病中出現問題的機制有了更深入的了解。更重要的是，動物和人類的研究結果非常吻合，支持小鼠是人類大腦研究的有用模型的觀點。

接下來研究團隊希望在獲得許可後，從正在接受侵入性腦部手術的帕金森氏症患者身上取得組織樣本。這些樣本可以揭示受疾病影響的大腦中囊泡活動的差異。

研究團隊認為，更精確地了解這些突觸和囊泡是如何協同工作的，應該有助於揭示帕金森氏症患者大腦中可能出現的問題，並有可能找到修復方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中