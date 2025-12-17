自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

喝草藥真的有用？WHO出動「人工智慧」驗證傳統醫學

2025/12/17 16:49

世界衛生組織（WHO）在印度新德里召開會議，探討利用人工智慧（AI）與先進成像技術，為針灸等古老療法尋求科學實證。WHO首席科學家指出，腦部掃描正協助揭開針灸如何影響人體運作的奧祕。（路透檔案照）

世界衛生組織（WHO）在印度新德里召開會議，探討利用人工智慧（AI）與先進成像技術，為針灸等古老療法尋求科學實證。WHO首席科學家指出，腦部掃描正協助揭開針灸如何影響人體運作的奧祕。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕傳統醫學是否具備科學根據？世界衛生組織（WHO）17日在印度新德里召開大型會議，探討如何利用人工智慧（AI）等尖端科技，為傳承數世紀的古老療法提供科學實證，並建立安全監管機制。WHO強調，傳統醫學並非「過去式」，而是全球數十億人依賴的醫療資源。

據《法新社》報導，這場為期三天的會議將檢視各國政府如何監管傳統醫學，並利用新興科學工具來驗證療法的安全性與有效性。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在影片致詞中指出，全球對傳統醫學的需求正在增長。印度總理莫迪（Narendra Modi）也表示，此次峰會將致力於利用傳統醫學的潛力。

WHO全球傳統醫學中心負責人庫爾維拉（Shyama Kurvilla）指出，依賴傳統療法是「全球現實」，在WHO九成會員國中，有40%至90%的人口使用傳統醫學。她強調，對於全球半數缺乏基本醫療服務的人口來說，傳統醫學往往是他們唯一能獲得的照護。

WHO將傳統醫學定義為維護健康、預防及治療身心疾病的知識與技能總和。然而，許多療法缺乏科學實證，且部分需求導致老虎、犀牛與穿山甲等瀕危物種遭獵殺。因此，WHO的角色是協助確保傳統醫學像其他藥物一樣，是安全且基於證據的。

4成西藥源自自然 AI助攻成分分析

庫爾維拉補充，現代西藥中有40%以上源自自然產品，例如阿斯匹靈源自柳樹皮、避孕藥源自山藥根，抗瘧疾藥物青蒿素則取材自古老中醫典籍。

WHO首席科學家布里安（Sylvie Briand）表示，AI等科技進步將研究推向了「變革時刻」。AI能篩選數百萬種化合物，協助解析草藥產品的複雜結構，最大化效益並減少副作用；腦部掃描等先進成像技術，則揭示了冥想與針灸如何影響人體。WHO也將啟動全球最大的數位研究資料庫，收錄160萬筆科學紀錄，以加強實證基礎。

