健康網》深層靜脈血栓 血管內的隱形威脅

有位婦人搭乘長途飛機，卻引發深層靜脈血栓。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／趙婉茹

一位60歲女性，平常身體狀況良好。最近搭乘一趟超過12小時的長途飛機，回國後發現左腳腫起來、走路會痛，以為只是水腫，但幾天後越來越嚴重，皮膚還發熱。到醫院檢查後，超音波顯示左側深層靜脈內有血塊，確診為深層靜脈血栓（DVT）。這是一個典型的例子——長時間不動讓血液滯留形成血栓。

什麼是深層靜脈血栓（deep vein thrombosis, DVT）

DVT指的是血液在深層靜脈裡面形成血塊，最常見在下肢靜脈，像小腿、大腿或骨盆區。血栓會阻礙血液回流，使患肢腫脹、疼痛；如果血塊脫落、隨著血流進到肺部，就會造成肺栓塞（Pulmonary Embolism, PE），這是非常危險、可能致命的情況。DVT加上PE，合稱靜脈血栓栓塞症（Venous Thromboembolism, VTE），是全世界相當常見、但可預防的疾病。

為什麼會得深層靜脈血栓呢？

血栓的形成主要有三個因素，我們稱為「Virchow三要素」：

●血流變慢（靜脈血流停滯）：比如長時間臥床、開完刀後不活動、長途旅行久坐等。

●血液太黏（高凝狀態）：常見原因包括癌症、懷孕、口服避孕藥、肥胖、或遺傳性凝血異常。

●血管壁受損（內皮損傷）：外傷、手術、導管放置或發炎都可能造成。

只要這三個條件同時出現，就很容易在靜脈裡形成血塊。

有哪些症狀呢？

●最典型的DVT表現：

單側下肢腫脹

疼痛或壓痛（尤其小腿後側）

皮膚發熱、變紅

有時會看到表淺靜脈變粗

●若血栓脫落到肺部，病人會出現

胸痛、喘、咳血

嚴重時甚至可能暈倒或休克

如何檢測確診呢？

●靜脈超音波（Venous Doppler Ultrasound）

●D-dimer 血液檢測：如果是陰性，就能幾乎排除DVT；但若是陽性，還需影像學檢查確認。

●CT或MR靜脈攝影：在懷疑骨盆或下腔靜脈血栓時使用。

●臨床風險評估（Wells Score）：醫師會根據症狀與危險因子來判斷是否需要進一步檢查。

治療方式

●抗凝治療（Anticoagulation）: 初期會使用 Heparin（肝素）或低分子量肝素（LMWH）注射，之後改用口服藥，例如 Warfarin或新型口服抗凝劑（DOACs，如Apixaban、Rivaroxaban）。抗凝的目的不是讓血栓「消失」，而是防止它變大或再生成新的血塊。治療時間通常3到6個月，如果是反覆發作或高風險病人，可能需要更長期治療。

●血栓溶解治療（Thrombolysis）：最常用的是tPA（組織纖維蛋白溶解酶），可以透過全身靜脈注射。或是利用導管直接送urokinase藥物到血栓位置，這叫導管導向式溶栓（CDT）。

●機械性血栓移除術（Mechanical Thrombectomy）：利用導管直接破壞或吸出血栓，有時會與溶栓合併使用。特別適合血栓很大、溶栓藥效果不好，或不能使用溶栓劑的病人。透過導管機械性地移除血栓，能迅速改善血流，減少靜脈瓣膜受損。其外科手術主要有以下常見手術形式。

●導管吸引式（Aspirational Thrombectomy）：使用負壓將血栓吸出，就 像「吸塵器」把血塊移除。

●超音波輔助溶栓（Ultrasound-Enhanced Thrombolysis）：利用超音波震 動增加血栓通透性，讓溶栓藥物滲得更深、更有效率。

這些治療通常由心血管外科醫師執行，可快速恢復血流並縮短住院時間。

輔助治療

●穿彈性壓力襪：促進血液回流、減少腫脹。

●抬高患肢：幫助靜脈引流。

●早期活動：避免長時間臥床或久坐。

●戒菸、控制體重：降低復發風險。

●長途旅行時：多起身活動、補充水分。

預防

高風險族群（像術後、癌症患者、孕婦、長途飛行者），應該遵從醫師指示，使用預防性抗凝藥物或氣壓幫浦。隨著醫療科技進步，導管式治療和超音波輔助技術越來越成熟，治療更有效、副作用更低，也讓患者恢復得更快。

重要提醒

如果你或家人發現單腳腫、痛、熱、變紅，特別是剛飛完長途班機、手術後或久坐工作者，請不要拖延，一定要盡快就醫檢查，早期發現、早期治療，就能避免肺栓塞等嚴重併發症發生。

（本文作者為亞東醫院心臟血管外科醫師；原文刊登於亞東院訊第313期）

