健康網》低頭族脖子僵硬又頭暈 4招自測「手機頸」

2025/12/17 19:36

翰醫堂中醫診所中醫師指出，長間低頭滑手機、看平板，導致頸椎長期處於前傾姿勢，容易造成頸肩肌肉過滑度拉扯，等於脖子天天在做負重訓練；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕低頭族當心！姿勢不良不僅可能引發腰痠背痛，也會造成另種健康危機。翰醫堂中醫診所中醫師指出，長間低頭滑手機、看平板，導致頸椎長期處於前傾姿勢，容易造成頸肩肌肉過滑度拉扯，出現肩頸僵硬、頭暈等症狀。提醒這些狀況若常出現，可採用靠牆檢查、下巴內收、頸椎活動、肩頸放鬆等方式，自我檢測是否「手機頸」上身。

中醫師於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，研究顯示，當頭部前傾時，頸椎承受的壓力會大幅增加。當前傾15°時，約承擔12公斤重量，前傾60°時，甚至高達承重27公斤，等於脖子天天在做負重訓練。

此外，中醫師提及，手機頸常見頸部、肩部、上背部疼痛或僵硬；頭痛、頭暈、注意力不集中；手麻、刺痛感等症狀，須特別留意，並特別提供以下手機頸簡易自我檢測4招：

靠牆姿勢檢查：站直、背貼牆，檢視後腦勺是否可自然貼牆，若需要刻意後仰或無法碰到，可能有頭部前傾問題。

下巴內收測試：坐正，下巴水平往內收，做出「雙下巴」動作。若頸後明顯緊繃不適，代表肌肉可能已過度疲勞。

頸椎活動度檢查：頭部前後、左右活動，確認是否順暢、對稱，若轉動受限或感覺卡卡的，顯示頸部可能已開始僵硬。

肩頸放鬆檢查：深呼吸，讓肩膀自然下沉。若仍無法放鬆，代表肌肉長期處在高張力狀態。

中醫師強調，手機頸不是一天造成的，只要留意姿勢、3C產品使用習慣，加上適當調理，均有助頸肩慢慢回到比較舒服的狀態。

