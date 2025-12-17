消除C肝認證恐遭中國阻撓 衛福部：將以「中華台北」名義申請

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣歷經近10年努力，已提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C型肝炎目標，診斷率與治療率均超過9成，全面超越WHO「消除路徑（Path to Elimination, PTE）」金級標準。衛福部常務次長莊人祥今（17）在「台灣領航 消除C肝」國際記者會受訪時表示，預計年底將以「中華台北」（Chinese Taipei）名義，向WHO西太平洋區署（WPRO）申請消除C肝認證，並將積極與WHO溝通，避免過去小兒麻痺根除認證因被轉送中國，而未領到證明的情況再度發生。

莊人祥指出，慢性B、C型肝炎長期為台灣重要疾病負擔，政府推動消除C肝政策，核心策略包括「精準公衛防治」、「防治在地化」及「防治一條龍」，從篩檢、診斷到治療，提供完整且可近性的醫療服務。自2003年提供干擾素治療、2017年將全口服抗病毒新藥（DAA）納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療，累計經費約287億元。

在擴大篩檢方面，政府於2020年將C肝篩檢年齡擴及45至79歲，2025年再放寬為39至79歲，至今已有超過755萬人接受篩檢，大幅提升早期發現與治療機會。

國健署長沈靜芬表示，我國C肝防治各項計畫性指標均已超越WHO金級標準，診斷率、治療率皆達9成以上；在預防與減害措施上，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品與醫療注射安全率皆維持100%。未來將持續加強篩檢與衛教宣導，提升民眾健康意識與治療可近性，鞏固消除成果。

對於國際認證進度，莊人祥坦言，考量台灣過去在小兒麻痺根除認證曾因政治因素未能順利取得證明，衛福部將主動與WHO保持密切聯繫，積極爭取，避免相關文件被轉送其他國家。他也指出，認證申請送出後，仍需一段審查時間，並非立即得知結果。除爭取官方認證外，他也表示，台灣也將透過發表國際學術文獻，向全球分享防治成果與經驗，強化國際發聲管道，讓世界看見台灣在公共衛生上的努力。

在B肝方面，莊人祥指出，與C肝不同，B肝目前尚難完全清除病毒，但台灣自1986年起即為全球首個全面實施B肝疫苗接種的國家，40歲以下族群多已具備免疫力；目前B肝相關死亡率仍偏高，主要集中於高齡族群，未來仍將持續規劃精進防治策略。

衛福部表示，透過國健署、疾管署、健保署、醫事司、食藥署、心健司及法務部矯正署等跨部會合作，並結合地方衛生局、醫療體系與民間團體投入，台灣已具備提前達成消除C肝目標的條件，未來也將持續與國際社會分享經驗，為全球公共衛生做出貢獻。

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

