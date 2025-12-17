自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

消除C肝認證恐遭中國阻撓 衛福部：將以「中華台北」名義申請

2025/12/17 16:21

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣歷經近10年努力，已提前於2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C型肝炎目標，診斷率與治療率均超過9成，全面超越WHO「消除路徑（Path to Elimination, PTE）」金級標準。衛福部常務次長莊人祥今（17）在「台灣領航 消除C肝」國際記者會受訪時表示，預計年底將以「中華台北」（Chinese Taipei）名義，向WHO西太平洋區署（WPRO）申請消除C肝認證，並將積極與WHO溝通，避免過去小兒麻痺根除認證因被轉送中國，而未領到證明的情況再度發生。

莊人祥指出，慢性B、C型肝炎長期為台灣重要疾病負擔，政府推動消除C肝政策，核心策略包括「精準公衛防治」、「防治在地化」及「防治一條龍」，從篩檢、診斷到治療，提供完整且可近性的醫療服務。自2003年提供干擾素治療、2017年將全口服抗病毒新藥（DAA）納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療，累計經費約287億元。

在擴大篩檢方面，政府於2020年將C肝篩檢年齡擴及45至79歲，2025年再放寬為39至79歲，至今已有超過755萬人接受篩檢，大幅提升早期發現與治療機會。

國健署長沈靜芬表示，我國C肝防治各項計畫性指標均已超越WHO金級標準，診斷率、治療率皆達9成以上；在預防與減害措施上，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品與醫療注射安全率皆維持100%。未來將持續加強篩檢與衛教宣導，提升民眾健康意識與治療可近性，鞏固消除成果。

對於國際認證進度，莊人祥坦言，考量台灣過去在小兒麻痺根除認證曾因政治因素未能順利取得證明，衛福部將主動與WHO保持密切聯繫，積極爭取，避免相關文件被轉送其他國家。他也指出，認證申請送出後，仍需一段審查時間，並非立即得知結果。除爭取官方認證外，他也表示，台灣也將透過發表國際學術文獻，向全球分享防治成果與經驗，強化國際發聲管道，讓世界看見台灣在公共衛生上的努力。

在B肝方面，莊人祥指出，與C肝不同，B肝目前尚難完全清除病毒，但台灣自1986年起即為全球首個全面實施B肝疫苗接種的國家，40歲以下族群多已具備免疫力；目前B肝相關死亡率仍偏高，主要集中於高齡族群，未來仍將持續規劃精進防治策略。

衛福部表示，透過國健署、疾管署、健保署、醫事司、食藥署、心健司及法務部矯正署等跨部會合作，並結合地方衛生局、醫療體系與民間團體投入，台灣已具備提前達成消除C肝目標的條件，未來也將持續與國際社會分享經驗，為全球公共衛生做出貢獻。

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

賴清德總統出席國健署「臺灣領航 消除C肝」國際記者會並致詞 ，會後並與所有來賓台上合影。（記者田裕華攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中