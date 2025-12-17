自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》醫：血脂異常非單一數字問題 長期累積釀動脈硬化

2025/12/17 21:12

心臟外科醫師楊智鈞表示，血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

心臟外科醫師楊智鈞表示，血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」分享一位 60 歲、事業有成的男性個案，在傳統藥物治療以外，評估並選擇「血液淨化」作為整體健康管理的一部分，並搭配實際檢驗數據，說明其臨床意義與適用族群。

個案背景：長期血脂過高，藥物治療意願低。該名個案過去因工作性質，長期需要社交應酬，飲食油脂攝取偏高，作息不規律。多年健康檢查顯示：

1. 三酸甘油脂（TG）顯著偏高。

2. 低密度膽固醇（LDL-C）超過建議範圍。

3. 合併肝功能指數上升、整體心血管風險評估偏高。

過去已有多位醫師建議使用降血脂藥物，然而，個案在實際服藥後，出現主觀不適與生活品質下降的狀況，導致服藥順從性不佳，也因此希望進一步了解是否有其他輔助性選擇。

血脂異常與心血管風險的關聯

血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。臨床研究顯示：

1. 三酸甘油脂過高，與代謝症候群、脂肪肝、胰島素阻抗密切相關。

2. 低密度膽固醇（LDL-C）偏高，是動脈粥狀硬化的重要因子。

3. 長期血脂失控，會顯著提高心肌梗塞、腦中風等心血管事件風險。

因此，血脂控制的核心目標，並非只追求數值下降，而是降低「整體心血管負擔」。

什麼是血液淨化？在醫療中的角色為何？

血液淨化是一種透過體外循環方式，協助移除血液中特定代謝物或發炎相關因子的治療模式。

在特定族群中，血液淨化可作為：

1. 藥物治療之外的輔助選項。

2. 整體心血管風險管理的一環。

3. 對藥物耐受性不佳者的替代評估方案之一。

需要特別強調的是，血液淨化並非取代藥物治療，而是必須在完整醫師評估、風險分層與個別化規劃下進行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中