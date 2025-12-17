健康網》醫：血脂異常非單一數字問題 長期累積釀動脈硬化

心臟外科醫師楊智鈞表示，血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。台中富足診所院長、心臟外科醫師楊智鈞在臉書粉專「俠醫楊智鈞 - 富足診所血管職人」分享一位 60 歲、事業有成的男性個案，在傳統藥物治療以外，評估並選擇「血液淨化」作為整體健康管理的一部分，並搭配實際檢驗數據，說明其臨床意義與適用族群。

個案背景：長期血脂過高，藥物治療意願低。該名個案過去因工作性質，長期需要社交應酬，飲食油脂攝取偏高，作息不規律。多年健康檢查顯示：

1. 三酸甘油脂（TG）顯著偏高。

2. 低密度膽固醇（LDL-C）超過建議範圍。

3. 合併肝功能指數上升、整體心血管風險評估偏高。

過去已有多位醫師建議使用降血脂藥物，然而，個案在實際服藥後，出現主觀不適與生活品質下降的狀況，導致服藥順從性不佳，也因此希望進一步了解是否有其他輔助性選擇。

血脂異常與心血管風險的關聯

血脂異常，並非單一數字的問題，而是長期累積造成血管內皮損傷與動脈硬化的過程。臨床研究顯示：

1. 三酸甘油脂過高，與代謝症候群、脂肪肝、胰島素阻抗密切相關。

2. 低密度膽固醇（LDL-C）偏高，是動脈粥狀硬化的重要因子。

3. 長期血脂失控，會顯著提高心肌梗塞、腦中風等心血管事件風險。

因此，血脂控制的核心目標，並非只追求數值下降，而是降低「整體心血管負擔」。

什麼是血液淨化？在醫療中的角色為何？

血液淨化是一種透過體外循環方式，協助移除血液中特定代謝物或發炎相關因子的治療模式。

在特定族群中，血液淨化可作為：

1. 藥物治療之外的輔助選項。

2. 整體心血管風險管理的一環。

3. 對藥物耐受性不佳者的替代評估方案之一。

需要特別強調的是，血液淨化並非取代藥物治療，而是必須在完整醫師評估、風險分層與個別化規劃下進行。

