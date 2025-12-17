自由電子報
健康 > 杏林動態

台南血庫告急 12/25聖誕捐血活動號召民眾響應

2025/12/17 15:46

南市各界舉辦「聖誕因您而美，有愛生命更熱血」捐血活動，號召社會大眾12月25日踴躍捐血。（南市議會提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕目前台南市血庫缺血，圓山國際集團暨圓山慈善事業發展協會協同南市議員林美燕、曾培雅，17日在台南市議會舉辦「聖誕因您而美，有愛生命更熱血」捐血活動記者會，號召社會大眾12月25日踴躍捐血。

捐血活動將於本月25日上午8時30分至下午5時，在台南市北區北安路一段183號北安捐血室舉行。今天記者會並邀請贊助的愛心企業代表與公益人士到場共襄盛舉。

圓山協會理事長楊哲明表示，凡捐血250cc者，即可獲得豐富好禮，前100名更加碼贈送精美雨傘。另外由贊助單位提供多項精美贈品，包括圓山開發集團的小北禮券200元、皙淨GRACE SKIN禮券100元2張、茶的魔手山楂烏龍瓶裝1瓶、牡丹樓中菜麻辣肉醬熱豆花兌換券、沐艇公司遊艇分享券1張、台南幫純好茶青梅釀果茶買一送一券、涂記火鍋勝利店肉片一盤招待、撈這鍋石頭鍋物現金折價券100元。

市議員林美燕及其服務處執行長葉翰勳表示，接近寒假，血庫缺血現象逐漸明顯，有待即時的捐血來紓困，這次由圓山慈善事業發展協會發起捐血行動，非常有意義，值得社會大眾踴躍捐血響應。市議員曾培雅服務處執行長歐政豪指出，目前缺血嚴重，號召社會大眾12月25日踴躍捐血。

