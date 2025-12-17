自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

搶救少子化》雲林「萬寶龍」2年催生逾1.1萬新生兒 閒置空間改造托嬰中心

2025/12/17 15:43

閒置土庫第二零售市場舊址閒置多年，雲林縣府改造為公設民營托嬰中心，減輕家長托嬰壓力。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應少子化，雲林縣府去年龍年推出「萬寶龍」催生補助，截至今年12月14日成功催生1萬1250名新生兒，為讓家長無壓力養育孩子，縣府盤整閒置空設置公辦民營托嬰中心，加上中央托育補助，家長每月只要負擔2000元，縣長張麗善呼籲年輕人勇敢生，政府會協助大家養孩子。

土庫公設民營托嬰中心今（17）日揭牌，土庫鎮長陳特凱表示，土庫托嬰中心原本是閒置已久的土庫第二零售市場舊址，這樣不僅活化建物，更能照顧到家中有幼兒的年輕爸媽，減輕他們照顧小孩的經濟壓力，推出40個名額即額滿，還有50多人在排隊。

張麗善指出，萬寶龍計畫加碼生育補助，前三胎可領6萬元，第4胎10萬元，但少子化問題不能只靠一次性補助，縣府同步補強托育量能，增設公設民營及準公共托嬰中心，今天啟用的土庫公設民營托嬰中心，原市場閒置多年，縣府經合法使用變更後轉型為托嬰中心。

張麗善說，目前全縣已設有9處公設民營托嬰中心，另有10處在建置中，總計19處可收托約700名2歲以下幼兒，加上準公共化托嬰中心，全部托育量能約有1300名。

縣府社會處長林文志指出，公設民營托嬰中心每月收費約9000元，中央與地方補助7000元，第二胎補助8000元、第三胎補助9000元；準公共化托嬰中心月費約1.5萬元，補助1.3萬至1.9萬元，不論公私家長每月大約只要負擔2000元左右。

林文志說，出生滿2個至滿2歲前可送至托嬰中心，滿2歲後可以選擇進入幼兒園，希望年輕人勇敢生增產報國，政府會協助養孩子。

