健康網》豬油比沙拉油健康？公衛師：這點最重要

近期有文章指出「豬油比沙拉油健康」引發熱烈討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕網路上與飲食的傳聞相當多，其中「豬油比沙拉油健康的傳言」廣為流傳，挑戰過去認知。公共衛生師蔡秉兼在臉書粉專「全球公衛健康飲食生活型態｜蔡秉兼公共衛生師」分享，「公衛師好，最近網路上都在傳『豬油比沙拉油健康』，說植物油容易氧化發炎，我是不是該把家裡的油都換成阿嬤那種豬油？」蔡秉兼表示，

蔡秉兼表示，昨天在做衛教諮詢時，一位 40 多歲的媽媽焦急地問我「豬油比沙拉油健康」的傳言。我看了一下她剛量出來的膽固醇數據，我微笑著拍拍她的肩膀：「姐，飲食這件事，沒有絕對的神藥，也沒有絕對的毒藥。

最新研究說了什麼？蔡秉兼表示，這篇剛剛發表在權威期刊《Annals of Internal Medicine》的研究，分析了超過 6 萬人的數據，試圖回答一個吵了幾十年的問題：「少吃飽和脂肪（如豬油、牛油、椰子油），真的能預防心臟病嗎？」

研究結果打破了過去「一體適用」的觀念，它告訴我們一個很現實的答案：有沒有效，看你的身體素質（風險高低）。這份研究發現了兩個截然不同的世界。

對於「高心血管風險」的人（高血壓、高血脂、曾中風或心肌梗塞）：非常有差！

如果你屬於這類人，把飲食中的「飽和脂肪」替換成「多不飽和脂肪」（如魚油、堅果、葵花油等），你的死亡率、心肌梗塞風險都會顯著下降。對這群人來說，嚴格控油是保命符。

對於「低心血管風險」的人（年輕、代謝正常、無家族史）：差異很小。

數據顯示，對於健康寶寶來說，刻意減少飽和脂肪，在 5 年內的死亡率或心臟病發作率上，並沒有太大的「統計學差異」。也就是說，如果你超級健康，偶爾吃塊控肉、抹點奶油，身體是有本錢代謝掉的，不用焦慮到睡不著。

蔡秉兼表示，研究告訴我們：飲食建議需要「精準化」。生活上我常看到兩種極端：

1. 過度恐慌型：連一滴油都不敢吃，結果皮膚乾癢、便秘，最後忍不住暴食炸雞。

2. 放飛自我型：聽說「豬油是天然的」，就無視自己膽固醇飆到 260，天天炒菜加豬油。

這兩種都不對！請記住以下三個觀念。

你的「本錢」決定你的吃法：

• 如果你體檢報告滿江紅（紅字多），你的血管已經很脆弱，這時候飽和脂肪就是那根「壓垮駱駝的稻草」。

• 如果你年輕力壯、有在運動，你的血管彈性好，偶爾享受美食（高 CP 值快樂）是沒問題的。

重點是「替換」而不是「拿掉」：

許多人這餐不敢吃油，結果轉頭去吃「零脂肪」的麵包、蛋糕、喝手搖飲。研究強調的是用 「好油」（多不飽和脂肪） 來取代壞油。如果你把油拿掉，卻補上了「精緻澱粉（糖）」，那反而會造成另一種發炎，這叫「前門拒虎，後門進狼」。

飽和脂肪不是毒，但也不是補品：豬油、奶油確實香，但它們在室溫下會凝固，進到身體裡對代謝慢的人就是負擔。不要神話它，把它當作「風味來源」就好，不要當作「保健食品」。

生活中你可以這樣做（Call to Action）

看完研究，我們該怎麼做？這裡給不同族群具體的建議：

如果你是「三高族群」或有家族史：

•換油：家裡的烹飪油，請以「橄欖油、苦茶油、葵花油」為主。

•挑食：紅肉（牛羊豬）盡量換成白肉（雞鴨鵝）或魚類。

•零食：每天一小把無調味堅果，用好油去替代不好的零食。

如果你是「健康寶寶」：

• 彈性：週末聚餐吃個牛排、抹個奶油沒關係，心理健康也很重要。

• 監測：每年至少做一次健檢，確認你的「本錢」還夠不夠你揮霍。

公衛師給民眾的真心話

蔡秉兼表示，過去的衛教常常犯了「家長式管教」的錯誤，對所有人喊著一樣的口號（少油少鹽）。但未來的健康政策，應該走向 「精準衛教」。

蔡秉兼建議政府，未來的營養標示與政策，不應只標示「總脂肪量」，而應加強教育民眾辨識脂肪種類。更重要的是，健保資源應更集中在篩檢出「高風險族群」，對這群人進行高強度的營養介入（例如給予營養諮詢補助），因為根據這篇研究，救這群人的 CP 值最高，能最有效降低國家整體的死亡率與醫療支出。

同時蔡秉兼提醒大眾，不要因為網路上一篇「翻案文章」就改變長久的飲食習慣。科學是在不斷修正中進步的，但核心原則沒變：「平衡」。

