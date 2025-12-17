不可或缺的關鍵！髓鞘缺失影響大腦訊息傳遞速度與準確性

研究發現，髓鞘中一小部分關鍵成分缺失，會擾亂大腦對訊息的編碼和傳遞方式。圖為大腦。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕神經細胞被1層稱為髓鞘的保護層包裹，這使得電訊號能夠在腦內快速傳遞。荷蘭1項研究發現，髓鞘中一小部分關鍵成分缺失，會擾亂大腦對訊息的編碼和傳遞方式。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，荷蘭神經科學研究所的研究團隊對小鼠進行實驗，以研究連接大腦皮質和丘腦的神經纖維。大腦透過大腦皮質和丘腦之間持續不斷的訊號傳遞來處理感官訊息，當小鼠用鬍鬚探索環境時，這種訊息傳遞就可被觀察到。

研究團隊給小鼠神經纖維注射1種能破壞髓鞘的毒性物質，使髓鞘靠近細胞體的部位發生降解。研究人員發現，缺失的髓鞘導致訊號傳遞到丘腦的速度變慢且不一致。

研究人員指出，此發現在預期內，因為髓鞘對於快速訊號傳遞至關重要，全新的發現是完全失去「第一波訊號」。

研究人員解釋說「你可以把它想成條碼。只有掃描整個條碼，掃描器才能識別商品。但漏掃第一條黑色條紋就會將其跳過，導致無法正確進行掃描。」

當小鼠鬍鬚觸碰到物體時，大腦皮層的細胞充當丘腦的「放大器」，這種放大作用幫助老鼠更準確地判斷牠觸摸到的物體，以及牠觸摸到的物體在哪裡。

研究團隊發現，髓鞘損傷的小鼠仍具備此類放大作用，但準確度降低了。由於訊息傳遞迴路被打斷，大腦失去對物體的感知，使小鼠無法依靠鬍鬚辨識物體。

此研究顯示，髓鞘的作用遠不止於加速神經訊號的傳遞，還能幫助維持訊息在大腦中傳遞時的結構完整性。研究團隊接下來希望研究如何修復髓鞘損傷。

