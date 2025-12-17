自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

新加坡9旬企業家抗癌7年 4代來台感謝嘉義長庚醫療團隊

2025/12/17 15:06

新加坡9旬企業家魏耀坤（中）4代攜手來台感謝嘉義長庚醫療團隊。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義長庚醫院今（17）天舉辦國際醫療成果記者會，分享具代表性的跨國精準醫療成功個案。病人為來自新加坡、長年於印尼經商的華人企業家魏耀坤，7年前由台灣乾兒子林憲揚介紹，跨海到嘉義長庚醫院檢查確診晚期攝護腺癌，經醫療團隊量身規劃精準治療計畫，病情穩定控制至今，並於今年3月迎來90歲壽辰。

嘉義長庚泌尿科醫師林威宇表示，魏先生過去長期受排尿症狀困擾，在新加坡接受多年藥物治療未見明顯改善，2018年經人推薦，特地飛來台就醫，嘉義長庚團隊於3日內完成評估，確診為第4期攝護腺癌，隨即啟動以賀爾蒙藥物注射為主的個人化精準治療 。年已9旬的魏耀坤耳聰目明，每週還下場打高爾夫球，並即將與家族展開為期一個多月的旅遊，體力和精神都不輸給年輕人。

四代同堂的魏耀坤，今天在約20位家屬陪同下專程回訪嘉義長庚表達感謝。家屬表示，當年醫療團隊即時且專業的判斷與治療規劃，不僅穩定病情，也讓全家深刻感受到台灣醫療的專業與溫度，建立長達7年的跨國信任關係。

以「萬年水塔」行銷全世界知名的林憲揚指出，他的父親和魏耀坤同樣從事鈑金業，已有兩代交情，7年前，乾爹從美國打電話給他說有血尿情形，由於自己曾接受林威宇的治療，對林醫師的醫術相當信服，因而建議乾爹來嘉義長庚診療，開啟這段跨國醫療情誼。

嘉義長庚院長楊仁宗說，未來將持續深化國際醫療服務量能，結合智慧醫療與精準診斷，不但為國人也為新南向國家及全球病友提供安全、可信賴的高品質醫療照護，落實「Taiwan Can Help」精神。

嘉義長庚醫院舉辦國際醫療成果記者會。（記者蔡宗勳攝）

9旬企業家魏耀坤（左）精神抖擻的感謝嘉義長庚醫療團隊。（記者蔡宗勳攝）

新加坡9旬企業家魏耀坤父子感謝嘉義長庚醫療團隊。（記者蔡宗勳攝）

