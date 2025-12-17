健康網》有BRCA基因會得乳癌？ 研究證：改變生活1習慣能斷開風險

研究發現，日常生活裡維持中等運動量可降乳癌風險，而且越年輕開始越好；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢明星安潔莉娜裘莉公開自己因帶有乳癌高風險BRCA基因，而選擇預防性手術。因此，不少民眾常問醫師：「我也有安潔莉娜裘莉乳癌基因，是不是一定會得到乳癌？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究給出了答案：不是！而且藉由運動，可以改寫基因命運。

BRCA基因不是乳癌開關，只是一個風險放大器。張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，民眾很容易把基因想成命運的按鈕，好像一按下去，事情就註定發生。但從分子醫學的角度來看，BRCA基因變異更像是一張「骨牌」。

他接著說，它確實讓第一張牌比較容易倒，但後面會不會一路倒下去，取決於生活裡不斷推動它的力量。包含了雌激素刺激、慢性發炎、胰島素與生長因子訊號，都是一張一張在後面推動的骨牌。值得注意的是，運動正是少數可以讓這條骨牌鏈放慢，甚至中斷的力量。

發表在《Breast Cancer Research and Treatment》的經典研究，追蹤7百多位 BRCA基因變異帶因者，從他們的身上發現，運動會降低雌激素與類胰島素生長因子的長期刺激，讓本來就修復能力較弱的BRCA細胞，不再長期承受過度分裂與錯誤壓力。同時，運動也會降低內臟脂肪帶來的慢性發炎，讓細胞不必一直處在受損狀態。

張家銘分析，真正讓風險曲線明顯往下掉的，是「運動量」。研究從有固定運動的人裡，把運動量分成低、中、高三組，結果顯示中等運動量那一組，效果最好，乳癌風險少了4成左右。這意味著，本來10人中，可能會有10個人中標，現在只剩6位。

不少民眾會想是不是每天拼命運動，風險更低？張家銘提到，研究沒有這項結果。事實上，身體需要的是穩定、長期能維持的刺激，如果是在30歲前就開始建立運動習慣，效果更好。因此，從研究中可以看出，中等強度、長期持續、越早開始越好。

張家銘總結，安潔莉娜裘莉讓世界看見了基因的力量，不過，基因並不是命運的終點站，即使身體帶著高風險基因，仍然可以藉由調整生活，改變基因發展的方向。

