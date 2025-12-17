自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

晚期肺癌港人來台尋生機！接受自體免疫細胞治療 症狀獲緩解

2025/12/17 14:37

莊博雅醫師指出，對於部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療雖非取代性療法，但能與傳統癌症治療相輔相成。（雙和醫院提供）

莊博雅醫師指出，對於部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療雖非取代性療法，但能與傳統癌症治療相輔相成。（雙和醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕惡性腫瘤（癌症）蟬聯43年國人10大死因榜首，每年約5.4萬人因此失去寶貴性命，其中又以肺癌高居第1癌症死因，許多病人在傳統化學治療期間飽受其苦。1位50歲香港病人患第4期肺癌，近期來台北醫學大學部立雙和醫院接受自費的自體免疫細胞治療（DC-CIK），經半年的整合療程後，除疼痛症狀明顯獲得緩解外，體能與生活品質也大幅提升。

台北醫學大學部立雙和醫院血液腫瘤科醫師、細胞治療暨基因檢測中心主任莊博雅分享，這名香港病人去年確診第4期肺癌，歷經多次傳統化療與標靶治療後，尋求新的治療機會。病人分享，在接受自體免疫細胞整合治療前，身體每天飽受疼痛所苦，但接受治療後，疼痛明顯緩解，連帶使精神和體力有所恢復。

莊博雅說明，DC-CIK免疫細胞治療是透過抽取病人自體血液，分離出樹突細胞與細胞激素誘導殺手細胞，在無菌實驗室中進行培養與活化後，再回輸至病人體內，以強化免疫系統辨識並攻擊癌細胞的能力，此種個人化精準醫療的治療方式，已獲衛生主管機關核准用於輔助性癌症治療。

莊博雅指出，對於部分晚期癌症患者而言，DC-CIK治療雖非取代性療法，但能與化療、標靶或放療等傳統癌症治療方式相輔相成，有助提升免疫功能與整體生活品質，他也說，台灣再生醫學與細胞治療領域的技術及臨床應用不輸國際水準，值得注意的是，由於DC-CIK屬於個人化免疫治療，得由專業醫師根據個別病況評估後執行，民眾若有意了解相關資訊，應選擇具合法細胞治療許可之醫療機構，才能確保治療安全與品質。

雙和醫院指出，自體免疫細胞治療費用約110萬至180萬元間，每個癌症的狀況不同，相關療程需由醫生評估。

香港病人接受治療後，從治療前後影像資料對比（紅圈處）可發現癌細胞減少許多。（雙和醫院提供）

香港病人接受治療後，從治療前後影像資料對比（紅圈處）可發現癌細胞減少許多。（雙和醫院提供）

