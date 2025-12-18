健康網》豆漿天天喝有眉角 營養師點名適合5族群

營養師張語希推薦早上喝豆漿最剛好，搭配地瓜、燕麥、糙米餅、香蕉等，既飽足又營養，直接升級為「高蛋白早餐碗」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕豆漿是許多人常喝飲品之一，不僅可補充蛋白質，還含有多種礦物質與營養素。營養師張語希表示，在營養學中，豆漿是植物性蛋白質的代表，富含大豆蛋白、植物性脂肪、鉀、鎂、多酚類與大豆異黃酮，尤其適合中高齡、女性、乳糖不耐、素食、減糖想戒手搖飲等族群。不過，她也指出，豆漿雖是健康飲品，但應該怎麼喝、怎麼搭、怎麼選，其實都有眉角。

張語希於臉書專頁發文表示，豆漿不僅營養豐富，而且零膽固醇、不含乳糖，但強調不能做為牛奶的替代品，而是平行的營養補充來源，因為補鈣還是牛奶勝出。至於每天喝一杯豆漿的好處（約300ml），包括：可補充優質植物蛋白；幫助減糖、戒掉含糖飲料；抗氧化、維持代謝。尤其推薦早上喝最剛好，搭配地瓜、燕麥、糙米餅、香蕉等，既飽足又營養，直接升級為「高蛋白早餐碗」。

請繼續往下閱讀...

至於哪些人適合喝豆漿？張語希建議下列族群攝取，並說明好處如下：

•中高齡者：預防肌少症，搭配運動更佳；富含可溶性膳食纖維，改善腸道蠕動。此外，還可降低壞膽固醇，美國心臟協會也推。

•女性族群：補充植物性荷爾蒙。

•乳糖不耐者：不喝牛奶的營養替代品。

•素食者：植物性蛋白來源。

•減糖／戒手搖飲者：低糖生活的好選擇。

此外，以豆漿和乳清蛋白相較，豆漿自然無添加，防腐劑低負擔，也適合日常與輕訓後補充。不過，雖然豆漿好處多，張語希也提醒對大豆過敏者、慢性腎臟病患者等2大族群，均不適合喝豆漿，建議須與醫師討論攝取量。

張語希最後也補充挑選豆漿3重點，包括：建議蛋白質含量越高越實在；避免添加糖、香料、防腐劑；優先選「有機黃豆」或「非基改黃豆」製品；提醒挑對才能喝得健康又安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法