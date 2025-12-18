自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》只睡6小時不夠 醫：長壽關鍵是睡眠足夠

2025/12/18 10:41

台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予警示，睡滿7小時才是健康的最佳做法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予警示，睡滿7小時才是健康的最佳做法。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡飽，是長壽的重要關鍵！台灣神經科醫師暨腦科學博士鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，最新研究指出，想活得長，「睡飽7小時」比運動、飲食更重要！

​鄭淳予在門診時常說：「上床時間到就放下一切！睡好是每天的最優先任務！」研究證實「睡不滿七小時」跟「壽命減短」高度相關，甚至比飲食運動更重要。

​長壽關鍵因素是睡眠​

​鄭淳予表示，2025年12月，奧勒岡健康與科學大學團隊在《SLEEP Advances》發表大型研究，分析了全美3141個縣、橫跨2019至2025年的龐大數據，更新我們對「長壽關鍵因素」的認知：​睡眠不足與壽命減短強烈關聯：睡眠不足（每晚睡不到7小時）的人口比例越高，該地區的平均預期壽命就越短 。

​​鄭淳予表示，睡眠不足是第二大壽命縮短預測因子：僅次於抽菸。睡眠不足對壽命的負面影響，比飲食、運動、社交弱化都更強。這意味著，即使你拚命飲控、勤跑健身房，但只睡 5、6 小時，壽命風險仍可能比睡得好的人高！「睡眠和飲食、運動要同時並進。」鄭淳予表示，如果要活得長，僅次於「不抽菸」，就是「要睡飽」。​

7小時是關鍵門檻：根據美國 CDC、美國睡眠醫學學會定義，「睡眠不足」定義為「每晚少於 7小時」。成人建議睡眠時間為每晚 7 至 9 小時。超過三分之一成年人睡眠不足。​​鄭淳予同時提供睡眠迷思QA：

​年紀大就不需要睡多？

​這是錯誤的觀念！​鄭淳予表示，美國CDC、睡眠醫學會都明確建議：所有成年人、不論年齡，#都應該每晚睡7小時以上！年紀大常見「睡得比較淺、比較碎」，不是不需要睡。睡眠不足會增加老年人：失智、心血管疾病、跌倒、免疫力下降的風險。​我時常對年長病人說：「年紀大更要顧好睡眠，這是防失智最便宜的藥！」

​睡少的人比較健康？​

這是非常危險的迷思！社會常崇尚「少睡奮鬥」的文化，羨慕「短眠天才」的人，甚至認為這代表更強壯。但是研究數據指出，睡得少，壽命短而且慢性病增加。​當我的病人真的開始睡滿7小時，才驚訝發現：腦霧頭痛好轉了、白天精神變好、情緒更穩定。

最後，​​鄭淳予建議可做三件事。​

第一件：不要再慣性犧牲睡眠。

​上床時間到就放下一切，劇再好看，時間一到請務必關機！工作再忙、家庭責任再大，都不要以犧牲睡眠為代價。因為你犧牲的，其實是「壽命」！​

第二件：停止週末補眠的幻想。

​「平日熬夜、週末睡到中午」是償還不了「睡眠債」的！「補眠」難以完全補償睡眠不足對代謝、腦神經與心血管的損傷。如果平日只睡 5-6 小時，週末睡 10 小時也補不回來，還會打亂生理時鐘！ 「規律睡飽」比偶爾睡飽重要得多！​

第三件：好睡的6大地雷不要踩。​

●睡前辣、甜、酒精、奶製品（乳糖不耐的人）。

●晚餐過晚、湯水過多、油膩食物。

●睡前過量運動。

●和毛小孩共眠不適用每個人。

●睡前回LINE、Email、開電視手機睡。

●午睡過長、週末大補眠。

