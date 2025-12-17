自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

肺炎鏈球菌改「單劑接種」！ 疾管署盼明年上路

2025/12/17 12:56

疾管署副署長林明誠說，未來公費肺炎鏈球菌疫苗會採1劑20價或21價取代過去「PCV13+PPV23」的作法。（記者林志怡攝）

疾管署副署長林明誠說，未來公費肺炎鏈球菌疫苗會採1劑20價或21價取代過去「PCV13+PPV23」的作法。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣變化大，隨著冷氣團到來，氣溫也逐步降低，長者感染肺炎鏈球菌的風險也逐步攀升。衛福部疾管署雖已提供符合資格的長者公費疫苗，但需分2次、間隔至少1年接種。疾管署副署長林明誠說，疾管署規劃改採單劑疫苗接種作法，預計明年初開始實施，但細節有待向行政院報告，預計月底對外公布接種措施。

疾管署持續提供65歲以上長者、19歲以上IPD高風險對象，以及55至64歲原住民公費肺炎鏈球菌疫苗，符合資格者可接種1劑「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）」加上1劑「23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）」，另也提供嬰幼兒接種3劑PCV13，高危險群對象出生滿6個月增加接種1劑。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，20價、21價疫苗的保護廣度與PPV23差不多，且與PCV13同樣是透過刺激T細胞產生保護力，保護效力持續時間與PCV13相當。（記者林志怡攝）

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，20價、21價疫苗的保護廣度與PPV23差不多，且與PCV13同樣是透過刺激T細胞產生保護力，保護效力持續時間與PCV13相當。（記者林志怡攝）

台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎指出，20價、21價肺炎鏈球菌疫苗已經推出，其中20價疫苗長者、幼童都可以接種，21價疫苗則僅限於長者使用。

李秉穎指出，PCV13的保護效果較長，PPV23的效果則比較廣，20價、21價疫苗的保護廣度與PPV23差不多，且與PCV13同樣是透過刺激T細胞產生保護力，保護效力持續時間與PCV13相當，目前粗估有5至10年左右。

因此，李秉穎說，目前國際趨勢是以1劑20價或21價疫苗取代過去PCV13加PPV23的作法，民眾不用打2針就能獲得足夠的保護力，也有助於提高疫苗接種率，疾管署也規劃明年將公費肺炎鏈球菌疫苗改為單劑接種作法，即依據民眾情況，20價、21價疫苗擇一接種即可。

林明誠則指出，未來公費肺炎鏈球菌疫苗會採1劑20價或21價取代過去「PCV13+PPV23」的作法，疾管署也會詳細規劃適用族群，細節有待疾管署向行政院院會報告結果，預計明年有機會上路。

