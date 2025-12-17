健康網》嬰兒吃成人奶昔？婦科醫：不能拿孩子健康冒險

近期有網友指出他會用成人奶昔餵給嬰兒，引發熱議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕危險！近期不少網友看到一篇文章，指稱有個人讓1歲以內的嬰兒喝成人營養奶昔蛋白飲。婦產科醫師蘇怡寧強調「這有極大的健康風險」。蘇怡寧強調，嬰兒的器官正在發育，腎臟與腸胃道肝臟的代謝能力，不能承受成人的配方設計。「不能拿孩子健康冒險。」

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」談到，有人分享讓一歲以內嬰兒或幼童喝所謂的成人營養奶昔蛋白飲的消息。必須很明確地說，「這件事情在醫學與營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險。」

蘇怡寧強調，「這是生理結構與科學的問題」。先說結論：成人設計的營養奶昔，不管它標榜多天然多高級，都絕對不能，也不應該拿來當作一歲以內嬰兒的主食。為什麼成人奶昔不適合嬰幼兒？因為嬰兒不是縮小版的大人，他們的器官還在發育中。腎臟腸胃道肝臟代謝能力都無法承受成人的配方設計。蘇怡寧強調恐引發３項危機。

●營養比例失衡：嬰兒配方奶是依據 WHO 標準嚴格設計，成人奶昔往往蛋白質過高，會對嬰兒的腎臟造成負荷，增加脫水與長期損傷的風險。

●缺乏關鍵成分：成人奶昔缺乏DHA、ARA等長鏈脂肪酸，這些是嬰兒腦部和視力發育不可或缺的基石。

●潛在的添加劑風險：甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分，對嬰幼兒的安全性，缺乏長期臨床數據支持。我們不能拿孩子的健康去實驗。

因此蘇怡寧強調，對於0到12個月的嬰兒，母乳永遠是第一選擇。如果無法，請使用符合法規的嬰兒配方奶。絕對不應該將成人營養品當作他們的主食，對於 12 個月以上的幼童，我們鼓勵多樣化的均衡固體食物。

蘇怡寧提醒，成人奶昔不應該取代他們的正餐，若您考慮任何營養補充，務必諮詢兒科醫師或營養師。任何號稱營養朋友推薦或是團隊分享的成人產品，都不應該用在嬰幼兒身上。關於孩子的飲食，請只聽小兒科醫師、營養師等正式醫療建議。

蘇怡寧呼籲每一位家長，「不要讓銷售話術凌駕在孩子的生理需求之上。生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。」

