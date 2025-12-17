自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》補冬越補越暖？小心膽固醇暴衝 營養師推5法健康補

2025/12/17 18:06

民眾經常互揪就要吃羊肉爐、薑母鴨，越補越暖。不過專家提醒，補錯方法可能讓膽固醇暴衝。（資料照）

民眾經常互揪就要吃羊肉爐、薑母鴨，越補越暖。不過專家提醒，補錯方法可能讓膽固醇暴衝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天是進補的季節，民眾經常互揪就要吃薑母鴨、羊肉爐，越補越暖。然而，營養師陳珮淳提醒，冬天狂補小心膽固醇暴衝，如何不要補過頭，她提出5方法既可以補得暖，同時又能守住健康。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，冬天狂補小心膽固醇暴衝，冬天不是不能補，但是補錯方式真的會讓膽固醇整個衝上天，身體就會開始「卡、僵、重、累」。尤其是薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞，如何不要太補，她破解3大地雷，民眾不妨避免：

●地雷1，把湯喝光

把湯喝光等於整鍋油喝下去，薑母鴨、羊肉爐湯屬於高油與香料熬出的濃湯，喝越多等於油脂吸越多，小心隔天脖子肩膀整卡卡僵僵，她建議，撇油不喝第一輪濃湯，以清湯優先。

●地雷2，肥肉、鴨皮、羊油吃太多

冬天吃肥肉嘴巴暖，但身體負擔更大。鴨皮、五花、羊油都是膽固醇快攻部隊，建議選瘦肉、去皮、少吃炸物類加工品這些「吸油怪獸」。

●地雷3，進補再加澱粉讓熱量爆表

很多人進補還會加進麵線、滷肉飯、米血、油飯，結果一餐變成1500–2000大卡「補到爆套餐」。她建議，主食半碗即可，選白飯勝過油飯、滷肉飯。

健康5守則

對於愛吃補的民眾，陳珮淳提供5大健康守則的建議：

1.蔬菜佔半鍋

蔬菜能稀釋油脂、增加飽足感，高麗菜、菇類、木耳都是吸油高手，越多蔬菜可以讓身體越少負擔。

2.暖身靠辛香料，不靠油

肥肉給的是「假暖」，只是口感熱。暖身效果可來自薑、蔥、蒜等辛香料，而非油脂，加辛香料比加油更補。

3.補身選瘦肉，不補油

肥肉、鴨皮、羊油會加重膽固醇。瘦肉、去皮肉讓身體補得更輕鬆。少吃吸油王：凍豆腐、米血、丸子。

4. 補身也要補降膽固醇營養

Omega-3、可溶性纖維、多酚一起幫忙降負擔。魚類、燕麥、海藻、綠茶都是好選擇，尤其在進補後隔天吃這些食物會更有效。

5. 別把進補當宵夜

深夜吃高油高蛋白最傷代謝。她建議7點前吃完，晚回家就清淡吃。宵夜補會導致隔天整個人更沉重。

陳珮淳總結，冬天可以進補，這並不是錯，錯的是過油、過晚、過量、過度澱粉。善用5大原則也能補得健康，享受冬天。

