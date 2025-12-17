健康網》腎友逛超商怎麼選？ 醫曝5大地雷食物 恐害昏迷、心衰竭

洪永祥診所院長洪永祥提醒腎友到超商購物時，應避免高糖超甜食物如珍珠奶茶等，以免飲水多、血糖飆，嚴重可能造成心臟衰竭危險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟因缺乏痛覺，導致許多人罹患慢性腎臟病而不自知，且高血壓、高血脂及高血糖等狀況，其實皆會造成腎臟損傷。對此，洪永祥診所院長洪永祥指出，腎友飲食需留意限水、限磷、限鉀，並特別提醒到超商購物時，千萬記得別買楊桃製品、甜食、香蕉、加工肉品、泡麵等高糖、高鉀、高磷、高鈉的食物，以免引發抽搐、心律不整、心臟衰竭等情況，嚴重甚至會導致昏迷死亡。

台灣洗腎人口已逾9萬、慢性腎病患者超過90萬，顯示腎臟疾病對於國人健康威脅大。對此，洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，腎友想要維護生命品質與健康，日常飲食須特別留意，並提醒洗腎病友若到超商購買食品，尤其要避開以下5大地雷，以免攝取過多糖、鉀、磷、鈉等，造成生命威脅：

●楊桃製品：如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等，因為代謝中間產物神經毒素時，需經腎臟代謝，但腎友無法代謝，所以會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

●高糖超甜食物：如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零嘴等，高糖會促進發炎、血糖飆高，口渴更嚴重，導致喝更多水、體重暴增，造成心臟衰竭危險。

●高鉀食物：如香蕉、奇異果、柳橙汁等，因為血鉀過高會心律不整、心跳停止，也是洗腎室最怕的急症之一。

●高磷食物：如起司、加工肉品、可樂等，因磷排不掉會造成骨頭變脆、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，心臟衰竭。

●高鈉食物：如泡麵、香腸、蜜餞等，鈉高會造成口渴、水喝更多，進而導致血壓飆高、心臟衰竭肺水腫、洗腎脫水更痛苦。

