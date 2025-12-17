自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎友逛超商怎麼選？ 醫曝5大地雷食物 恐害昏迷、心衰竭

2025/12/17 12:46

洪永祥診所院長洪永祥提醒腎友到超商購物時，應避免高糖超甜食物如珍珠奶茶等，以免飲水多、血糖飆，嚴重可能造成心臟衰竭危險；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥提醒腎友到超商購物時，應避免高糖超甜食物如珍珠奶茶等，以免飲水多、血糖飆，嚴重可能造成心臟衰竭危險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟因缺乏痛覺，導致許多人罹患慢性腎臟病而不自知，且高血壓、高血脂及高血糖等狀況，其實皆會造成腎臟損傷。對此，洪永祥診所院長洪永祥指出，腎友飲食需留意限水、限磷、限鉀，並特別提醒到超商購物時，千萬記得別買楊桃製品、甜食、香蕉、加工肉品、泡麵等高糖、高鉀、高磷、高鈉的食物，以免引發抽搐、心律不整、心臟衰竭等情況，嚴重甚至會導致昏迷死亡。

台灣洗腎人口已逾9萬、慢性腎病患者超過90萬，顯示腎臟疾病對於國人健康威脅大。對此，洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，腎友想要維護生命品質與健康，日常飲食須特別留意，並提醒洗腎病友若到超商購買食品，尤其要避開以下5大地雷，以免攝取過多糖、鉀、磷、鈉等，造成生命威脅：

楊桃製品：如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等，因為代謝中間產物神經毒素時，需經腎臟代謝，但腎友無法代謝，所以會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

高糖超甜食物：如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零嘴等，高糖會促進發炎、血糖飆高，口渴更嚴重，導致喝更多水、體重暴增，造成心臟衰竭危險。

高鉀食物：如香蕉、奇異果、柳橙汁等，因為血鉀過高會心律不整、心跳停止，也是洗腎室最怕的急症之一。

高磷食物：如起司、加工肉品、可樂等，因磷排不掉會造成骨頭變脆、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，心臟衰竭。

高鈉食物：如泡麵、香腸、蜜餞等，鈉高會造成口渴、水喝更多，進而導致血壓飆高、心臟衰竭肺水腫、洗腎脫水更痛苦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中