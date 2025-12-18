健康網》罹癌後保健品都可以吃嗎？ 中醫揭選擇3大原則

罹癌民眾可能會收到親友送上的各式保健品，專家建議，先別急著吞瓶瓶罐罐，要先將身體的核心基礎照顧好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有民眾在罹患癌症以後，會收到親友送上麩醯胺酸、靈芝等保健品，讓病人困擾的是，所有保健品都可以吃嗎？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠建議，先別急著吞瓶瓶罐罐，「先顧好地基，再考慮裝潢。」

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，可能不少親友好意贈送麩醯胺酸、靈芝、雞精、人參等保健品，希望給罹患癌症的病人補身，但是她認為不妨先別急，若基礎熱量不足（地基不穩），身體會分解肌肉，導致免疫力崩盤。所以在考慮任何「營養補給品」（裝潢）前，最好先確認這3階段：

●第1階段：核心基礎

病人首先要著重在熱量與蛋白質，當出現食慾不振、吞嚥困難或體重快速減輕時，可以選擇認明衛福部核可的「腫瘤專用配方」，這類產品能濃縮熱量，部分亦添加魚油（EPA）抗發炎。

當想進行修補組織、維持白血球數量時，以攝取「天然食物優先」，先吃魚、肉、蛋、豆，真的吃不下，再將蛋白粉加入流質食物中補充。

●第2階段：功能性補充

這類產品是用來「緩解副作用」的，不是補充越多越好，務必在醫師專業指導下使用。

魚油 / Omega-3：對抗惡病質，作用為抗發炎，減緩肌肉流失。要注意的是，有抗凝血作用，術前1-2週需暫停。

左旋麩醯胺酸：修復黏膜（口腔/腸胃道），可以緩解化療/放療引起的嘴破、腹瀉，不建議無症狀時長期大量補充。

益生菌可以改善抗生素或藥物引起的腹瀉/便秘。但要注意的是，若白血球過低（免疫低下期），使用含「活菌」產品有感染風險，請務必先諮詢醫師。

維生素 D的補充原則，別盲目補，建議先抽血檢測濃度，再由醫師建議劑量。

●第3階段：需特別謹慎或避免使用

高劑量抗氧化劑，像是高濃度維他命 C、E、β-胡蘿蔔素，它的風險在於，放化療常利用「氧化壓力」殺死癌細胞，補充高濃度抗氧化劑可能會「保護」到癌細胞，降低療效。因此建議，吃天然蔬果最好，避免高劑量錠劑或點滴注射。

許詠棠提醒，親友推薦的偏方、標示不清的濃縮液，如來源不明的褐藻、靈芝、牛樟芝等複方，會影響免疫系統，並增加肝腎負擔。另外，人參（包含高麗參、東洋參等）在藥理上具有抗凝血、調節免疫與荷爾蒙的特性。對於正在進行西醫治療的癌友，這不是單純的食物而是藥物，務必小心服用。

許詠棠總結，若想進行中醫調理，一定要找合格中醫師診斷開立處方，切勿自行抓藥或購買成藥，以免與西醫治療產生交互作用，中藥及西藥需間隔1小時做服用。

