自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》罹癌後保健品都可以吃嗎？ 中醫揭選擇3大原則

2025/12/18 08:32

罹癌民眾可能會收到親友送上的各式保健品，專家建議，先別急著吞瓶瓶罐罐，要先將身體的核心基礎照顧好；圖為情境照。（圖取自freepik）

罹癌民眾可能會收到親友送上的各式保健品，專家建議，先別急著吞瓶瓶罐罐，要先將身體的核心基礎照顧好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有民眾在罹患癌症以後，會收到親友送上麩醯胺酸、靈芝等保健品，讓病人困擾的是，所有保健品都可以吃嗎？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠建議，先別急著吞瓶瓶罐罐，「先顧好地基，再考慮裝潢。」

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，可能不少親友好意贈送麩醯胺酸、靈芝、雞精、人參等保健品，希望給罹患癌症的病人補身，但是她認為不妨先別急，若基礎熱量不足（地基不穩），身體會分解肌肉，導致免疫力崩盤。所以在考慮任何「營養補給品」（裝潢）前，最好先確認這3階段：

●第1階段：核心基礎

病人首先要著重在熱量與蛋白質，當出現食慾不振、吞嚥困難或體重快速減輕時，可以選擇認明衛福部核可的「腫瘤專用配方」，這類產品能濃縮熱量，部分亦添加魚油（EPA）抗發炎。

當想進行修補組織、維持白血球數量時，以攝取「天然食物優先」，先吃魚、肉、蛋、豆，真的吃不下，再將蛋白粉加入流質食物中補充。

●第2階段：功能性補充

這類產品是用來「緩解副作用」的，不是補充越多越好，務必在醫師專業指導下使用。

魚油 / Omega-3：對抗惡病質，作用為抗發炎，減緩肌肉流失。要注意的是，有抗凝血作用，術前1-2週需暫停。

左旋麩醯胺酸：修復黏膜（口腔/腸胃道），可以緩解化療/放療引起的嘴破、腹瀉，不建議無症狀時長期大量補充。

益生菌可以改善抗生素或藥物引起的腹瀉/便秘。但要注意的是，若白血球過低（免疫低下期），使用含「活菌」產品有感染風險，請務必先諮詢醫師。

維生素 D的補充原則，別盲目補，建議先抽血檢測濃度，再由醫師建議劑量。

●第3階段：需特別謹慎或避免使用

高劑量抗氧化劑，像是高濃度維他命 C、E、β-胡蘿蔔素，它的風險在於，放化療常利用「氧化壓力」殺死癌細胞，補充高濃度抗氧化劑可能會「保護」到癌細胞，降低療效。因此建議，吃天然蔬果最好，避免高劑量錠劑或點滴注射。

許詠棠提醒，親友推薦的偏方、標示不清的濃縮液，如來源不明的褐藻、靈芝、牛樟芝等複方，會影響免疫系統，並增加肝腎負擔。另外，人參（包含高麗參、東洋參等）在藥理上具有抗凝血、調節免疫與荷爾蒙的特性。對於正在進行西醫治療的癌友，這不是單純的食物而是藥物，務必小心服用。

許詠棠總結，若想進行中醫調理，一定要找合格中醫師診斷開立處方，切勿自行抓藥或購買成藥，以免與西醫治療產生交互作用，中藥及西藥需間隔1小時做服用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中